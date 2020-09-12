На житловому масиві Виноградар власник гаража вирішив розширити свою нерухомість вгору.

Користувачі соцмереж звернули увагу на надбудову на гаражі, розташованому в гаражному кооперативі по вулиці Косенка на Виноградарі. Цій хаотичній конструкції вже щонайменше п’ять років, оскільки вона є на мапах Google, знятих у 2015 році, однак зараз вона привернула увагу містовпорядників, через звернення містянина.

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Ігор Дудін сфотографував незграбну споруду та надіслав звернення до районного управління благоустрою. Представники держоргану з’ясували, що гараж із надбудованими трьома поверхами та підвальним приміщенням належить чоловіку на ім’я Олексій. Власник запевняє, що споруда перебуває в його приватній власності і він має всі належні документи. Примітно, що на самій верхівці гаражної надбудови, четвертим поверхом, поставлений зруб з дерева.



Фото: вид на 4-поверховий гараж з іншого боку / Google maps 2015

Голова гаражного кооперативу розповів інспектору з благоустрою, що перебуває на цій посаді лише рік і судиться з попередніми очільниками. Він не знає, чи є документи в усіх власників, хто звів надбудови. Інспектор вручив голові кооперативу припис із запитом на дозвільні документи. Якщо документів немає, виноситимуть клопотання про демонтаж надбудов, повідомляє Хмарочос із посиланням на ТСН.



Фото: дерев’яний будинок на даху триповерхового гаража / Ihor Dudin

Раніше ми вже розповідали, що на Рівненщині у подібних гаражних надбудовах люди живуть роками, а явище це стало масовим і вже звичним для оточуючих. Втім, такі “квартири” можна зустріти і в інших регіонах України.

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