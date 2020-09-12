На жилом массиве Виноградарь владелец гаража решил расширить свою недвижимость вверх.

Пользователи соцсетей обратили внимание на надстройку на гараже, расположенном в гаражном кооперативе по улице Косенко на Виноградаре. Этой хаотичной конструкции уже не менее пяти лет, поскольку она есть на картах Google, снятых в 2015 году, однако сейчас она привлекла внимание городских властей, из-за обращения горожанина.

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Игорь Дудин сфотографировал неуклюжее сооружение и направил обращение в районное управление благоустройства. Представители госоргана выяснили, что гараж с надстроенными тремя этажами и подвальным помещением принадлежит мужчине по имени Алексей. Владелец уверяет, что сооружение находится в его частной собственности и он имеет все необходимые документы. Примечательно, что на самом верху гаражной надстройки, четвертым этажом, поставленсруб из дерева.



Фото: вид на 4-этажный гараж с другой стороны / Google maps 2015

Председатель гаражного кооператива рассказал инспектору по благоустройству, что находится на этой должности всего год и судится с предыдущими руководителями. Он не знает, есть ли документы у всех владельцев, кто поднял надстройки. Инспектор вручил председателю кооператива предписание с запросом на разрешительные документы. Если документов нет, будут выносить ходатайство о демонтаже надстроек, сообщает Хмарочос со ссылкой на ТСН.



Фото: деревянный дом на крыше трехэтажного гаража / Ihor Dudin

Ранее мы уже рассказывали, что на Ровненщине в подобных гаражных надстройках люди живут годами, а явление это стало массовым и уже привычным для окружающих. Впрочем, такие "квартиры" можно встретить и в других регионах Украины.

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