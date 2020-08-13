И этому есть логическое объяснение.

Джейд Додд из штата Теннесси решила обменять старые водительские права на новые онлайн. И в результате получила удостоверение со странной фотографией.

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Когда госпожа Додд получила по почте свое новое удостоверение, ее имя, дата рождения, пол, рост и даже цвет глаз были указаны верно. Но на месте, где обычно содержится фото самого водителя, было изображение синего стула.

Она обратилась в департамент транспортных средств, который выдал этот документ. Бракованные права немедленно заменили на новые, с фотографией Додд, как и полагается, но фото прав со стулом уже успело разлететься по соцсетям.

Журналистам местного телеканала в департаменте объяснили, каким образом на документе оказался снимок стула. Дело в том, что несколько лет назад сотрудник Центра обслуживания водителей, физического учреждения, в которое Додд пришла фотографироваться, сделал две ошибки: сначала он случайно снял пустой стул, а потом сохранил это фото в профиле американки.

“Когда клиентка поменяла просроченные права, она получила снимок стула, поскольку это была последняя фотография, сохраненная в ее профиле”, – пояснили в департаменте.

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