І цьому є логічне пояснення.

Джейд Додд зі штату Теннессі вирішила обміняти старі водійські права на нові онлайн. І в результаті отримала посвідчення з дивною світлиною.

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Коли пані Додд отримала поштою своє нове посвідчення, її ім'я, дата народження, стать, зріст і навіть колір очей були вказані вірно. Але на місці, де зазвичай міститься фото самого водія було зображення синього стільця.

Вона звернулась до департаменту транспортних засобів, який видав цей документ. Браковані права негайно замінили на нові, з фотографією Додд, як і годиться, але фото посвідки зі стільцем вже встигло розлетітись соцмережами.

Журналістам місцевого телеканалу у департаменті пояснили, яким чином на документі виявився знімок стільця. Справа в тім, що кілька років тому співробітник Центру обслуговування водіїв, фізична установа, до якого Додд прийшла фотографуватися, зробив дві помилки: спочатку він випадково зняв порожній стілець, а потім зберіг це фото в профілі американки.

“Коли клієнтка заміняла прострочені права, вона отримала знімок стільця, оскільки це була остання фотографія, збережена в її профілі”, – пояснили у департаменті.

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