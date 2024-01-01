Американские инженеры разработали универсальный зарядный порт для электромобилей

Как сообщает Carscoops, инженеры ChargePoint хотят облегчить процесс зарядки для новичков и новых владельцев электромобилей, соединив два самых распространенных типа зарядных разъемов в США.

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Автомобильная промышленность Америки приняла Североамериканский стандарт зарядки (NACS), а это означает, что автопроизводители медленно отказываться от стандарта комбинированной системы зарядки (CCS). Поэтому, разработчики решили совместить оба типа.

Станция Omni Port автоматически высвободит правильный разъем для электромобиля, после того, как получит информацию о марке и модели авто. Инженеры ChragePoint уверены, что таким образом они исключат бессмысленные попытки подключить не тот тип коннектора, которых часто допускаются начинающие и потребности использовать адаптеры.

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Сообщается, что для того, чтобы станция разблокировала нужный разъем, владельцам нужно будет ввести марку и модель своего автомобиля в приложение ChargePoint на смартфоне, или сенсорном дисплее на станции, а затем нажать значок зарядки.

Разработчики показали подробный пример работы системы в демонстрационном видео. Представители ChargePoint отметили, что большая часть из 5,5 миллиона электромобилей в Северной Америке имеют зарядные порты CCS1, тогда как порт NACS только начинают широко внедрять, поэтому ближайшие несколько лет владельцы электромобилей будут нуждаться в обоих видах.