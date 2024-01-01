Американські інженери розробляють універсальний зарядний порт для електромобілів

Як повідомляє Carscoops, інженери ChargePoint хочуть полегшити процес заряджання для новачків та нових власників електромобілів, поєднавши два найпоширеніших типи зарядних роз’ємів в США.

Також цікаво: Як перетворити електромобіль на "павербанк": тест технології V2L

Автомобільна промисловість Америки прийняла Північноамериканський стандарт зарядки (NACS), а це означає, що автовиробники повільно відмовлятимуться від стандарту комбінованої системи зарядки (CCS). Через це, розробники вирішили поєднати обидва типи.

Станція Omni Port автоматично вивільнить правильний роз’єм для електромобіля, після того, як отримає інформацію про марку та модель авто. Інженери ChragePoint впевнені, що таким чином вони виключать безглузді спроби під’єднати не той тип конектора, яких часто допускаються початківці та потреби використовувати адаптери.

Читайте також: Водій Tesla підключив авто на зарядку до лінії електропередач: що з цього вийшло

Повідомляється, що для того, щоб станція розблокувала потрібний роз’єм, власникам потрібно буде ввести марку та модель свого автомобіля в додаток ChargePoint на смартфоні, або сенсорному дисплеї на станції, а потім натиснути значок зарядки.

Розробники показали детальний приклад роботи системи у демонстраційному відео. Представники ChargePoint зазначили, що більша частина з 5,5 мільйонів електромобілів у Північній Америці мають зарядні порти CCS1, тоді як порт NACS лише починають широко впроваджувати, тому найближчі кілька років власники електромобілів потребуватимуть обох видів.