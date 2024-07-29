Американские полицейские пересели на Tesla Model Y

Как сообщает Carscoops, такое решение приняли, ведь, по подсчетам местных властей, каждая Tesla экономит около 4000 долларов в год только на расходах электроэнергии. Каждый из транспортных средств был значительно модифицирован калифорнийской компанией Unplugged Performance и ее подразделением Upfit.

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Для полицейского департамента специально построили хаб зарядных устройств возле мэрии Южной Пасадены. Кроме этого, в каждый автомобиль встроили портативные солнечные панели, которые будут генерировать дополнительный заряд. Известно, что на переход на электромобили было выделено около 1,3 миллиона долларов.

"Переход на эти транспортные средства дает Департаменту полиции возможность иметь современный автопарк. Эта инициатива не только обеспечивает безопасные транспортные средства для офицеров и персонала, но и приводит к существенному сокращению расходов на топливо и обслуживание", - сказал начальник полиции Южной Пасадены Брайан Солински.

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Полицейские Tesla отличаются специальной окраской, стальной балкой на переднем бампере (кенгурятником), дополнительными проблесковыми маячками и другими колесными дисками с вездеходными шинами.