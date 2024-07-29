Американські поліцейські пересіли на Tesla Model Y

Як повідомляє Carscoops, таке рішення прийняли, адже, за підрахунками місцевої влади, кожна Tesla заощаджує близько 4000 доларів на рік лише на витратах електроенергії. Кожен із транспортних засобів був значно модифікований каліфорнійською компанією Unplugged Performance та її підрозділом Upfit.

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Для поліцейського департаменту спеціально побудували хаб зарядних пристроїв біля мерії Південної Пасадени. Окрім цього, в кожен автомобіль вбудували портативні сонячні панелі, які генеруватимуть додатковий заряд. Відомо, що на перехід на електромобілі було виділено близько 1,3 мільйона доларів.

«Перехід на ці транспортні засоби дає Департаменту поліції можливість мати найсучасніший автопарк. Ця ініціатива не тільки забезпечує найбезпечніші транспортні засоби для офіцерів і персоналу, але й призводить до суттєвого скорочення витрат на пальне та обслуговування», — сказав начальник поліції Південної Пасадени Браян Солінскі.

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Поліцейські Tesla відрізняються спеціальним забарвленням, сталевою балкою на передньому бампері (кенгурятником), додатковими проблисковими маячками та інакшими колісними дисками з всюдихідними шинами.