Американские владельцы грузовиков начали получать средства для закупки электрических траков

В Калифорнии в рамках проекта Совета чистых ресурсов (CARB) по нулевым выбросам транспортных грузовых парков всех размеров начала действовать Программа, созданная исключительно под нужды небольших автопарков из 10 или менее автомобилей. Именно эта ниша владельцев малого бизнеса транспортных услуг наиболее финансово слабая, пишет volvotrucks.us.

"Почти половина из 3,5 миллиона профессиональных водителей грузовиков в США являются владельцами-операторами, которые ведут свой бизнес только с одним грузовиком. Эти небольшие предприятия сталкиваются с уникальными проблемами, от начальных капиталовложений до обеспечения адекватной зарядной инфраструктуры", – сказал президент Volvo Trucks Северная Америка Питер Вурхов.

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Именно такой является маленькая компания Saldivar's Trucking, которая первой попала в программу финансовой помощи в приобретении электрического магистрального тягача Volvo VNR Electric semi.

Правительство штата вместе с компанией Volvo Trucks в Северной Америке и ее местным дилером TEC Equipment помогли Saldivar's Trucking стать первым независимым владельцем-оператором в США, который взял электрический грузовик Volvo VNR для грузовых операций в портах Лос-Анджелеса и Лонга.

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Аккумуляторный красавец-тягач Volvo VNR Electric владельцу малого бизнеса обошелся значительно дешевле. Фото: Volvo Trucks

Для приобретения нового транспорта ему предоставили субсидию в размере 410 000 долларов. Если учесть, что серия VNR для региональных перевозок VNR 660 и VNR 640 обходится в 145 600 и 142 500 долларов США соответственно, то субсидия такого размера, вероятно, выдавалась владельцу малого бизнеса на несколько машин.

Новенький Volvo VNR Electric (455 л.с.) с шестью батареями емкостью 565 кВт-ч может заряжаться до 80% за 90 минут, чтобы обеспечить запас хода до 443 км. Такой результат вполне удовлетворяет потребности перевозчика. Обычно его ежедневное плечо перевозок колеблется в промежутке 280 – 320 километров, за исключением двух выходных в неделю.

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Для зарядки батареи Saldivar's использует депо зарядки как услуги (CaaS), принадлежащее Prologis. Там ставят заряжать Volvo VNR Electric где-то в 3:30 ночи. К началу смены машина имеет полный энергоресурс для работы на маршруте из порта к заказчику и наоборот.

В Калифорнии в 2023 году парк аккумуляторного коммерческого транспорта вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом. Теперь одна из каждых шести новых автомобилей, включая транспорт доставки на последнюю милю и школьных автобусов, имеет аккумуляторный привод.





В 2023 году в Калифорнии было продано 18 473 автомобилей ZEV средней и большой грузоподъемности, штат превысил цель по чистым коммерческих машин на два года раньше запланированного срока и продал в пять раз больше запланированного количества. С 2021 года в Калифорнии было продано 26 921 средних и тяжелых автомобилей ZEV.