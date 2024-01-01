Американські власники вантажівок почали отримувати кошти для закупівлі електричних траків

У Каліфорнії в рамках проєкту Ради чистих ресурсів (CARB) щодо нульових викидів транспортних вантажних парків усіх розмірів почала діяти Програма, створена виключно під потреби невеликих автопарків з 10 або менше автомобілів. Саме ця ніша власників малого бізнесу транспортних послуг найбільш фінансово слабка, пише volvotrucks.us.

"Майже половина з 3,5 мільйона професійних водіїв вантажівок у США є власниками-операторами, які ведуть свій бізнес лише з однією вантажівкою. Ці невеликі підприємства стикаються з унікальними проблемами, від початкових капіталовкладень до забезпечення адекватної зарядної інфраструктури", – сказав президент Volvo Trucks Північна Америка Пітер Вурхов.

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Саме такою є маленька компанія Saldivar's Trucking, яка першою потрапила в програму фінансової допомоги в придбанні електричного магістрального тягача Volvo VNR Electric semi.

Уряд штату разом з компанією Volvo Trucks у Північній Америці та її місцевим дилером TEC Equipment допомогли Saldivar's Trucking стати першим незалежним власником-оператором у США, який взяв електричну вантажівку Volvo VNR для вантажних операцій у портах Лос-Анджелеса та Лонга.

Для автомобілів з системою старт-стоп потрібні спеціальні акумулятори. АКБ Bosch серій S4 Е та S5 А вироблені за спеціальною технологією, яка забезпечує надійне електроживлення автомобілів з такою системою, відмінно приймають заряд та мають підвищену продуктивність. Рекламна інформація

Акумуляторний красень-тягач Volvo VNR Electric власнику малого бізнесу обійшовся значно дешевше. Фото: Volvo Trucks

Для придбання нового транспорту йому надали субсидію в розмірі 410 000 доларів. Якщо врахувати, що серія VNR для регіональних перевезень VNR 660 та VNR 640 обходиться в 145 600 та 142 500 доларів США відповідно, то субсидія такого розміру, ймовірно, видавалася власнику малого бізнесу на кілька машин.

Новенький Volvo VNR Electric (455 к.с.) з шістьма батареями місткістю 565 кВт-год може заряджатися до 80% за 90 хвилин, щоб забезпечити запас ходу до 443 км. Такий результат сповна вдовольняє потреби перевізника. Зазвичай його щоденне плече перевезень коливається в проміжку 280 – 320 кілометрів, за винятком двох вихідних на тиждень.

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Для зарядки батареї Saldivar's використовує депо заряджання як послуги (CaaS), що належить Prologis. Там ставлять заряджати Volvo VNR Electric десь о 3:30 ночі. До початку зміни машина має повний енергоресурс для роботи на маршруті з порту до замовника і навпаки.

В Каліфорнії у 2023 році парк акумуляторного комерційного транспорту зріс вдвічі порівняно з попереднім роком. Тепер одна з кожних шести нових автомобілів, включаючи транспорт доставлення на останню милю та шкільних автобусів, має акумуляторний привід.





У 2023 році в Каліфорнії було продано 18 473 автомобілів ZEV середньої та великої вантажності, штат перевищив ціль щодо чистих комерційних машин на два роки раніше запланованого терміну та продав у п’ять разів більше запланованої кількості. З 2021 року в Каліфорнії було продано 26 921 середніх і важких автомобілів ZEV.