Американские водители превращают в "елки" собственные авто, но полиция против

Cowboy State Daily сообщает, что несколько водителей уже были оштрафованы за это нарушение. Полицейские штата Вайоминг в собственных социальных сетях опубликовали предостережение для водителей.

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В нем была ссылка на закон, согласно которому “ни одно лицо не имеет права управлять транспортным средством или перемещать его с любой лампой или устройством, который может отображать красный или синий свет”.

Кроме того, полицейские отметили что существует также проблема безопасности, ведь яркие огни привлекают внимание других водителей. Полицейский Джейсон Симмер объяснил, что из-за этого увеличивается время реакции других водителей, что потенциально может стать причиной аварии.

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К тому же яркие огни затрудняют другим возможность определения начала торможения. Сообщается, что штраф за это нарушение составляет 100 долларов. Кроме Вайоминга, подобные правила применяются в Массачусетсе и Пенсильвании.