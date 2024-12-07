Американські водії перетворюють на "ялинки" власні авто, але поліція проти

Cowboy State Daily повідомляє, що декілька водіїв вже були оштрафовані за це порушення. Поліцейські штату Вайомінг у власних соціальних мережах опублікували застереження для водіїв.

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В ньому було посилання на закон, згідно з яким “жодна особа не має права керувати транспортним засобом або переміщати його з будь-якою лампою або пристроєм, який може відображати червоне або синє світло”.

Крім того, поліцейські зазначили що існує також проблема безпеки, адже яскраві вогні привертають увагу інших водіїв. Поліцейський Джейсон Сіммер пояснив, що через це збільшується час реакції інших водіїв, що потенційно може стати причиною аварії.

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До того ж яскраві вогні ускладнюють іншим можливість визначення початку гальмування. Повідомляється, що штраф за це порушення становить 100 доларів. Крім Вайомінгу, подібні правила застосовуються в Массачусетсі та Пенсильванії.