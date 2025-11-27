Американский производитель электрогрузовиков Bollinger официально прекратил существование

Компания появилась в центре внимания в конце 2010-х годов с квадратными электрическими пикапами и внедорожниками B1 и B2. Однако, по утверждению insideevs.com, ни одна из моделей не пошла в производство.

Компания Mullen Automotive приобрела контрольный пакет акций стартапа в 2022 году, и организация начала работать над шасси электрического грузовика класса 4 с кабиной над кузовом. Правда, и здесь что-то пошло не так и 21 ноября 2025 года все остановилось.

Как стартап дошел до краха

Проект не взлетел: компанию накрыли финансовые проблемы, многочисленные иски поставщиков и внутренние конфликты. Судебные дела и финансовые обязательства не дали толчка для развития.

Проблем свалилось много. Основатель Роберт Боллингер подал в суд на Mullen из-за невыплаченного займа на $10 млн.

Против компании остаются активными по меньшей мере шесть исков от крупных поставщиков. Работники массово подают жалобы из-за невыплаченной зарплаты.

Провал государственной поддержки

Bollinger получила $3 млн от штата Мичиган за обещание создать 237 рабочих мест и инвестировать $44 млн.

По состоянию на осень 2025 года компания практически не выполнила обязательств и может быть обязана вернуть средства.

Что дальше

Хотя производство B4 остановлено, структура Bollinger Innovations формально продолжает существовать. Однако шансов на возобновление деятельности нет.

В электронных письмах, присланных директором по персоналу компании и ознакомленных с Detroit Free Press, говорится о том, что в работе поставлена точка.

"Мы получили известие поздно вчера вечером, что наступил день, когда мы официально закрываем двери Bollinger Motors, начиная с сегодняшнего дня, 21 ноября 2025 года", – сообщила в электронном письме Хелен Уотсон, руководитель отдела кадров Bollinger.

Зарплату обещают выплатить

Учитывая то что компания не работает, работу вряд ли сможет кто-то возобновить. Что касается невыплаченной заработной платы, то директор по персоналу Bollinger заявила, что Дэвид Мичери, генеральный директор Bollinger Innovations, "решит проблему с оставшимися деньгами".

"Это конец эпохи, но эпохи, которой вы все должны гордиться", – добавила Хелен Уотсон.