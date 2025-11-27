Американський виробник електровантажівок Bollinger офіційно припинив існування

Компанія з'явилася в центрі уваги наприкінці 2010-х років з квадратними електричними пікапами та позашляховиками B1 та B2. Однак, за твердженням insideevs.com, жодна з моделей не пішла у виробництво.

Компанія Mullen Automotive придбала контрольний пакет акцій стартапу у 2022 році, і організація почала працювати над шасі електричної вантажівки класу 4 з кабіною над кузовом. Щоправда, й тут щось пішло не так і 21 листопада 2025 року все зупинилося.

Як стартап дійшов до краху

Проєкт не злетів: компанію накрили фінансові проблеми, численні позови постачальників та внутрішні конфлікти. Судові справи й фінансові зобов'язання не дали поштовху для розвитку.

Проблем звалилося багато. Засновник Роберт Боллінгер подав до суду на Mullen через невиплачену позику на $10 млн.

Проти компанії залишаються активними щонайменше шість позовів від великих постачальників. Працівники масово подають скарги через невиплачену зарплату.

Провал державної підтримки

Bollinger отримала $3 млн від штату Мічиган за обіцянку створити 237 робочих місць та інвестувати $44 млн.

Станом на осінь 2025 року компанія практично не виконала зобов’язань і може бути зобов’язана повернути кошти.

Що далі

Хоча виробництво B4 зупинене, структура Bollinger Innovations формально продовжує існувати. Проте шансів на відновлення діяльності немає.

У електронних листах, надісланих директором з персоналу компанії та ознайомлених з Detroit Free Press, йдеться про те, що в роботі поставлено крапку.

"Ми отримали звістку пізно вчора ввечері, що настав день, коли ми офіційно закриваємо двері Bollinger Motors, починаючи з сьогоднішнього дня, 21 листопада 2025 року", – повідомила в електронному листі Хелен Вотсон, керівник відділу кадрів Bollinger.

Зарплату обіцяють виплатити

З огляду на те що компанія не працює, роботу навряд чи зможе хтось відновити. Що стосується невиплаченої заробітної плати, то директор з персоналу Bollinger заявила, що Девід Мічері, генеральний директор Bollinger Innovations, "вирішить проблему з рештою грошей".

"Це кінець епохи, але епохи, якою ви всі маєте пишатися", – додала Хелен Вотсон.