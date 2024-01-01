Понад сотня водіїв вантажівок опинились без роботи

Як повідомляє місцева Служба зайнятості, під звільнення потрапили 140 працівників, з яких 131 водій. Вони працювали на великовантажних та звичайних вантажних автомобілях.

Також роботу шукають шість фахівців із набору кадрів, які ще донедавна самі підбирали та працевлаштовували водіїв. Про це сповістило інформагентство delfi.lt.

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Основна причина звільнень – неплатоспроможність роботодавця та процедура банкрутства.

Рішенням Клайпедського окружного суду від 4 липня порушено справу про банкрутство Lumifast, оскільки компанія не сплачувала податки державі, у неї збільшилися борги.

Представники компанії не змогли довести, що Lumifast реально працює. Вони вказали, що постали перед фінансовими труднощами через нечесну конкуренцію, запевняли, що зможуть розв'язувати проблему в майбутньому.

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"Позивач не надав доказів наявності замовлень, реальної діяльності і як планує отримати прибуток, за рахунок чого зможе погасити борги", – сказано в документі.

Lumifast працювала у Литві з початку 2023 року (вік компанії 1 рік 7 місяці 13 днів), представники запевняли, що їм винні 728 000 євро, але суд не отримав доказів того, що це логістичне підприємство намагається стягнути ці борги.

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Були й інші невиправдані дії. Скажімо, Lumifast не представила Центру реєстрів дані за 2023 рік.

Ресурс "Міжнародна журналістська ініціатива довіри" lrt.lt повідомляє, що 48,93 відсотка акцій компанії належать Олександрі Баришниковій. Вона, за даними linkedin.com, є директором компанії Lumifast.

В численних коментарях водії негативно відгукуються про Lumifast: "Не рекомендую, токсична компанія! Водії тут витратний матеріал, ставлення погане, постійно дурять", "Люміфаст болото, яке треба обходити десятою дорогою", "Це компанія шахраїв".