Власники Fisker зменшили зарплату до 1 долара через банкрутство компанії

Як передає Carscoops, у 2022 очільник компанії та його дружина отримували зарплатню в розмірі $62 400 й додатково 710 000 доларів у вигляді бонусів. Через низку причин, Fisker офіційно подав заяву про банкрутство в червні.

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У рамках процедури банкрутства Fisker планує продати свій запас із 3231 позашляховика Ocean компанії American Lease у Нью-Йорку на суму в 46,3 мільйона доларів. Лізингова компанія спочатку погодилася купити 2100 Oceans, але пізніше збільшила це замовлення до 3231. Проте Fisker не зможе просто продати ці автівки.

Кросовери Fisker Ocean були відкликані Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху через несправний водяний насос, який може спричинити втрату заряду батареї. Таким чином, усі ці кросовери мають пройти процес усунення несправності перед продажем.

Окрім цього, Fisker має багато проблем з кредиторами. Фірма винна понад 850 мільйонів доларів двом групам власників облігацій. Інвестиційна компанія Heights Capital Management вдало скористалася пізньою публікацією фінансових звітів Fisker за своїми борговими угодами в листопаді 2023 року.

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Це надало їй право вимагати всіх активів автовиробника в якості застави для збереження своїх облігацій у суді. Тепер Heights Capital Management стала першою у черзі на активи Fisker, що не задовольняє інших кредиторів.