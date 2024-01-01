Владельцы Fisker уменьшили зарплату до 1 доллара из-за банкротства компании

Как передает Carscoops, в 2022 году глава компании и его жена получали зарплату в размере $62 400 и дополнительно 710 000 долларов в виде бонусов. По ряду причин, Fisker официально подал заявление о банкротстве в июне.

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В рамках процедуры банкротства Fisker планирует продать свой запас из 3231 внедорожника Ocean компании American Lease в Нью-Йорке на сумму в 46,3 миллиона долларов. Лизинговая компания сначала согласилась купить 2100 Oceans, но позже увеличила этот заказ до 3231. Однако Fisker не сможет просто продать эти машины.

Кроссоверы Fisker Ocean были отозваны Национальной администрацией безопасности дорожного движения из-за неисправного водяного насоса, который может привести к потере заряда батареи. Таким образом, все эти кроссоверы должны пройти процесс устранения неисправности перед продажей.

Кроме этого, Fisker имеет много проблем с кредиторами. Фирма должна более 850 миллионов долларов двум группам владельцев облигаций. Инвестиционная компания Heights Capital Management удачно воспользовалась поздней публикацией финансовых отчетов Fisker по своим долговым соглашениям в ноябре 2023 года.

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Это предоставило ей право требовать всех активов автопроизводителя в качестве залога для сохранения своих облигаций в суде. Теперь Heights Capital Management стала первой в очереди на активы Fisker, что не удовлетворяет других кредиторов.