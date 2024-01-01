Новый украинский зерновоз получил французское шасси Renault

Новую технику для перевозки сельскохозяйственной продукции инженеры предприятия построили на автомобильном шасси Renault K. Автомобиль с дневной кабиной без спальника рассчитан не только на асфальтовые магистрали, но и на полевые дороги, в т.ч. осложненные непогодой.

Как сообщает Renault Trucks Ukraine, ходовая база с колесной формулой 6х4 базируется на усиленной платформе с мощным дизельным двигателем объемом 12.7 литров, силовой потенциал которого достиг 449 лошадиных сил. В работе помогает автоматическая коробка переключения передач.

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Объем кузова составляет 26 кубических метров. Его форма и размеры инженерами завода спроектированы для снижения центра массы и увеличения устойчивости автомобиля. Для подъема кузова, использовали одноцилиндровую гидравлическую систему признанного производителя HYVA.

Водитель благодаря продуманной системе разгрузки может в ручном режиме регулировать нужный угол наклона. В максимальном подъеме платформа может наклоняться на угол до 50 градусов.

Для украинского зерновоза VIVA взяли французское шасси Renault К. Фото: VIVA

Грузоподъемность зерновоза составляет 28 тонн. Для перевозки такого веса по полю и бездорожью, задние оси Renault усилены. Они способны выдержать нагрузку до 35 тонн. Сам кузов, как и надрамник, также прочные и изготовлены из высококачественной стали S355.

Для прочности конструкции кузова его борта получили специальную конфигурацию с каркасом жесткости. Продуманы и другие элементы конструкции, помогающие безопасной и результативной работе.

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Для сохранения урожая при перевозке и предотвращения потерь между задним бортом и кузовом установлен резиновый уплотнитель. Автоматические замки надежно фиксируют борт в четырех точках. При этом задний борт имеет несколько комбинаций открывания как снизу вверх, так и в формате "двустворчатые двери".

Также сделано зону для обслуживания тента, куда ведет комбинированная лестница. Конструкция каркаса имеет увеличенную площадь контакта с тентом, а сам тент в этих местах получил несколько слоев ткани.