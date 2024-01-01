Новий український зерновоз отримав французьке шасі Renault

Нову техніку для перевезення сільськогосподарської продукції інженери підприємства побудували на автомобільному шасі Renault K. Автомобіль з денною кабіною без спальника розрахований не тільки на асфальтові магістралі, але й на польові дороги, у т.ч. ускладнені непогодою.

Як повідомляє Renault Trucks Ukraine, ходова база з колісною формулою 6х4 базується на посиленій платформі з потужним дизельним двигуном об'ємом 12.7 літрів, силовий потенціал якого досяг 449 кінських сил. В роботі допомагає автоматична коробка перемикання передач.

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Об’єм кузова складає 26 кубічних метрів. Його форма і розміри інженерами заводу спроєктовані для зниження центру маси та збільшення стійкості автомобіля. Для підіймання кузова, використали одноциліндрову гідравлічну систему визнаного виробника HYVA.

Водій завдяки продуманій системі розвантаження може в ручному режимі регулювати потрібний кут нахилу. В максимальному піднесенні платформа може перехилятися на кут до 50 градусів.

Для українського зерновоза VIVA взяли французьке шасі Renault К. Фото: VIVA

Вантажність зерновоза складає 28 тонн. Для перевезення такої ваги полем та бездоріжжям, задні вісі Renault посилено. Вони спроможні витримати навантаження до 35 тонн. Сам кузов, як і надрамник, також міцні і виготовлені з високоякісної сталі S355.

Для міцності конструкції кузова його борти отримали спеціальну конфігурацію з каркасом жорсткості. Продумано й інші елементи конструкції, що допомагають безпечній та результативній роботі.

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Для збереження урожаю при перевезенні та запобіганню втратам між заднім бортом та кузовом встановлено гумовий ущільнювач. Автоматичні замки надійно фіксують борт в чотирьох точках. При цьому задній борт має декілька комбінацій відкривання як знизу догори, так і в форматі "двостулкові двері".

Також зроблено зону для обслуговування тенту, куди веде комбінована драбина. Конструкція каркаса має збільшену площу контакту з тентом, а сам тент в цих місцях отримав декілька шарів тканини.