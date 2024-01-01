Более сотни водителей грузовиков оказались без работы

Как сообщает местная Служба занятости, под увольнение попали 140 работников, из которых 131 водитель. Они работали на большегрузных и обычных грузовых автомобилях.

Также работу ищут шесть специалистов по набору кадров, которые еще недавно сами подбирали и трудоустраивали водителей. Об этом сообщило информагентство delfi.lt.

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Основная причина увольнений – неплатежеспособность работодателя и процедура банкротства.

Решением Клайпедского окружного суда от 4 июля возбуждено дело о банкротстве Lumifast, поскольку компания не платила налоги государству, у нее увеличились долги.

Представители компании не смогли доказать, что Lumifast реально работает. Они указали, что столкнулись с финансовыми трудностями из-за нечестной конкуренции, уверяли, что смогут решить проблему в будущем.

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"Истец не предоставил доказательств наличия заказов, реальной деятельности и как планирует получить прибыль, за счет чего сможет погасить долги", – сказано в документе.

Lumifast работала в Литве с начала 2023 года (возраст компании 1 год 7 месяцев 13 дней), представители уверяли, что им должны 728 000 евро, но суд не получил доказательств того, что это логистическое предприятие пытается взыскать эти долги.

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Были и другие неоправданные действия. Скажем, Lumifast не представила Центру реестров данные за 2023 год.

Ресурс "Международная журналистская инициатива доверия" lrt.lt сообщает, что 48,93 процента акций компании принадлежат Александре Барышниковой. Она, по данным linkedin.com, является директором компании Lumifast.

В многочисленных комментариях водители негативно отзываются о Lumifast: "Не рекомендую, токсичная компания! Водители здесь расходный материал, отношение плохое, постоянно обманывают", "Люмифаст болото, которое надо обходить десятой дорогой", "Это компания мошенников".