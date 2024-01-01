Американский суперкар Glickenhaus 004 получил механическую коробку передач

Два варианта этого суперкара американского производства с индексом 004S и 004CS теперь доступны для заказа через HK Motorcars. Поклонникам экзотических машин мечта стать обладателем такой техники становится реальной.

Как сообщает Modern Car Collector, Glickenhaus 004 отдает дань золотой эре суперкаров, черпая вдохновение в такой иконе, как McLaren F1. Его кузов из углеродного волокна имеет плавные изгибы и уникальный трехместный дизайн кабины с центральным расположением водителя.

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Под капотом установлен двигатель V8 с наддувом. Он выдает мощные 650 лошадиных сил, которые передаются на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач. Такая конфигурация является редкостью для современных суперкаров, что делает 004 отличным выбором для любителей вождения.

А вот 004S разработан для тех, кто стремится к производительности без ущерба для ежедневного использования. Он может похвастаться такими функциями, как климат-контроль, камера заднего вида, Apple CarPlay, Android Auto и даже заднее сиденье, которое регулируется в шести направлениях.

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Glickenhaus 004CS для тех кто стремится к современности, но уважает ретро. Фото: HK Motorcars, Facebook

Примечательно, что это также первый суперкар, который прошел краш-тест NHTSA без подушек безопасности, подчеркивая инновационный подход Glickenhaus к безопасности.

Для тех, кто ищет производительность, готовую к треку, 004CS предлагает более агрессивные настройки. Улучшенная аэродинамика, увеличенные тормоза, колеса с центральной блокировкой и шины Michelin Pilot Sport Cup 2 делают его лучшим выбором для хардкорных энтузиастов.

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Система подъема передней подвески и дополнительные аэродинамические элементы также впечатляют. Корзина заднего капота и диффузор, еще больше усиливают его гоночные характеристики.

Суперкар, создан для пуристов, который предлагает необработанные аналоговые ощущения от вождения в мире, где все больше доминирует автоматизация.

Внутри трехместной (1+2) модели с индексом 004S. Фото: HK Motorcars, Facebook

Обе версии уже доступны для заказа в HK Motorcars в Маунт-Киско, Нью-Йорк. Стоимость стартует с ценника от 450 000 долларов. Правда, количество слотов ограничено, а желающих иметь редкую современную классику, сочетающую ретро-шарм с передовой техникой, много.