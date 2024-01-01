Американський суперкар Glickenhaus 004 отримав механічну коробку передач

Два варіанти цього суперкара американського виробництва з індексом 004S і 004CS тепер доступні для замовлення через HK Motorcars. Шанувальникам екзотичних машин мрія стати володарем такої техніки стає реальною.

Як повідомляє Modern Car Collector, Glickenhaus 004 віддає данину золотій ері суперкарів, черпаючи натхнення в такій іконі, як McLaren F1. Його кузов із вуглецевого волокна має плавні вигини та унікальний тримісний дизайн кабіни з центральним розташуванням водія.

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Під капотом встановлено двигун V8 з наддувом. Він видає потужні 650 кінських сил, які передаються на задні колеса через шестиступиневу механічну коробку передач. Така конфігурація є рідкістю для сучасних суперкарів, що робить 004 відмінним вибором для любителів водіння.

А ось 004S розроблено для тих, хто прагне продуктивності без шкоди для щоденного використання. Він може похвалитися такими функціями, як клімат-контроль, камера заднього виду, Apple CarPlay, Android Auto і навіть заднє сидіння, яке регулюється в шести напрямках.

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Glickenhaus 004CS для тих хто прагне сучасності, але шанує ретро. Фото: HK Motorcars, Facebook

Примітно, що це також перший суперкар, який пройшов краш-тест NHTSA без подушок безпеки, підкреслюючи інноваційний підхід Glickenhaus до безпеки.

Для тих, хто шукає продуктивність, готову до треку, 004CS пропонує більш агресивні налаштування. Покращена аеродинаміка, збільшені гальма, колеса з центральним блокуванням і шини Michelin Pilot Sport Cup 2 роблять його найкращим вибором для хардкорних ентузіастів.

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Система підйому передньої підвіски та додаткові аеродинамічні елементи також вражають. Кошик заднього капота та дифузор, ще більше підсилюють його перегонові характеристики.

Суперкар, створений для пуристів, який пропонує необроблені аналогові відчуття від водіння у світі, де все більше домінує автоматизація.

Всередині тримісної (1+2) моделі з індексом 004S. Фото: HK Motorcars, Facebook

Обидві версії вже доступні для замовлення в HK Motorcars у Маунт-Кіско, Нью-Йорк. Вартість стартує з цінника від 450 000 доларів. Щоправда, кількість слотів обмежена, а бажаючих мати рідкісну сучасну класику, що поєднує ретро-шарм із передовою технікою, багато.