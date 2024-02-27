Американский любитель адреналина Рой Уоллес преврати старый грузовик Willys-Jeep FC-170 Forward Control 1962 года выпуска в мощный внедорожник.

Хоть визуально, кабина грузовика напоминает УАЗ 452, известный в народе, как "буханка", оригинальный Willys-Jeep FC-170 не имеет ничего общего с советской машиной.

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Линейка грузовиков FC-170 была выпущена в 1957 году. Автомобили предлагались с рядным шести цилиндровым двигателем, объемом 3,7 литра, или же с более мощным мотором Ford Y-block V8, объемом 4,5 л и работали в паре с трехступенчатой автоматической трансмиссией.

Willys-Jeep FC-170

Один из таких грузовиков 1962 года выпуска приобрел ралли гонщик Рой Уоллес, чтобы создать уникальный грузовик-поддержки гоночной команды. Он установил 5,3-литровый двигатель GM LSX V8 и автоматическую коробку передач 6L80E от General Motors.

Автомобиль оборудовали полным приводом с мостами от бренда Yukon и колесами с резиной для бездорожья. Позади кабины водителя есть полностью индивидуальная задняя кровать с палаткой на горе, на случай, когда другим членам экипажа придется заночевать возле автомобиля.

Также, сзади, как и у всех грузовиков, есть кузов. Команда использует его для перевозки дополнительного комплекта колес и резины, на случай если несколько из них повредятся во время езды по дюнам.Стоимость этого проекта не разглашают, однако, судя по преобразованиям – она действительно космическая. Однако, это авто точно не будет стоять в частной коллекции, а будет использоваться по целевому назначению.