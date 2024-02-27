Американський прихильник адреналіну Рой Уоллес перетворив стару вантажівку Willys-Jeep FC-170 Forward Control 1962 року випуску на потужний позашляховик.

Хоч візуально, кабіна вантажівки нагадує УАЗ 452, відомий в народі, як “буханка”, оригінальний Willys-Jeep FC-170 не має нічого спільного з радянською машиною.

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Лінійка вантажівок FC-170 була випущена у 1957 році. Автомобілі пропонувались з рядним шестициліндровим двигуном, об’ємом 3,7 літра, або ж з більш потужним мотором Ford Y-block V8, об’ємом 4,5 л й працювали в парі з триступеневою автоматичною трансмісією.

Willys-Jeep FC-170

Одну з таких вантажівок 1962 року випуску придбав раллі гонщик Рой Уоллес аби створити унікальну вантажівку-підтримку гоночної команди. Він встановив 5,3-літровий двигун GM LSX V8 та автоматичну коробку передач 6L80E від General Motors.

Автівку обладнали повним приводом з мостами від бренду Yukon та колесами з гумою для бездоріжжя. Позаду кабіни водія є повністю індивідуальне заднє ліжко з наметом на горі, на випадок, коли іншим членам екіпажу доведеться заночувати біля автомобіля.

Також, ззаду, як і у всіх вантажівок, є кузов. Команда використовує його для перевезення додаткового комплекту коліс та гуми, на випадок якщо декілька з них пошкодяться під час їзди по дюнах.Вартість цього проєкту не розголошують, проте, судячи з перетворень – вона справді космічна. Проте, це авто точно не буде стояти у приватній колекції, а використовуватиметься за цільовим призначенням.