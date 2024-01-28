На аукціон Bring a Trailer виставлено незвичного виконання Jeep Cherokee Sports, ходова база якого замість колісного виконання має гусеничне.

Оригінальні 15-дюймові колеса все-таки є. Власник всюдихода їх покупцеві подарує, оскільки гусениці потрібні лише для зимового періоду експлуатації чи поїздок в складних рельєфних умовах на м’яких ґрунтах.

Саме з цією метою пікап було перероблено. Замість коліс Jeep Cherokee Sport 4x4 було укомплектовано гусеничною системою Dominator. Ця ходова база лише називається гусеничною, але з тракторною гусеничною схемою бортового повороту нічого спільного немає.

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В управлінні це все той же джип, з круглим кермом та рульовими передніми модулями Dominator. Вони легко монтуються і так само легко демонтуються. Технологія практично ідентична заміні колеса. У більшості випадків Dominator Tracks встановлюється на будь-яку модифікацію повнопривідного автомобіля. Потім гусениці можна легко можна зняти, відновлюючи автомобіль до початкового стану.

Набір гусениць виготовлено American Track Truck. Ці модулі прикріплені болтами до оригінальних втулок Jeep і мають сталеві рами, приводні барабани, колеса візків і гумові гусениці.

Власник зазначає, гусеничні системи Dominator Track Systems можна використовувати цілий рік і майже на всіх типах місцевості, але їхнє основне призначення та найкраща продуктивність все-таки для снігу, для доріг з ожеледицею, на болоті, заболоченій чи подібних місцевостях, поверхня яких потребує результативного зчеплення.

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Салон та силовий блок всюдихода, що має пробіг 296 200 кілометрів, змін не зазнали. Всередині розташовані передні ковшеподібні сидіння, що відкидаються, і задній диван, що оздоблені агатовою тканиною.

Jeep додатково отримав посилені передні та задні бампери, лебідку Warn, багажник на даху. В моторній ніші стоїть оригінальний 4,0-літровий рядний шестициліндровий двигун PowerTech, що видає на-гора 190 к.с. та чотириступінчаста автоматична коробка передач.

Щодо ціни, то початкова вартість стартує з 6 100 доларів, але вона під фініш аукціону може зрости в кілька разів. За день цей лот набрав понад 20 000 переглядів.

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Гусеничні модулі Dominator Track System доволі часто зустрічаються в групі машин з повним приводом і мають гарний попит в регіонах з суворим зимовим кліматом та у північних широтах з коротким літом і довгою зимою. Як правило, в таких регіонах переважають болотисті та м'які ґрунти й підвищені всюдихідні можливості там мають велике значення.