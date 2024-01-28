На аукцион Bring a Trailer выставлен необычного исполнения Jeep Cherokee Sports, ходовая база которого вместо колесного исполнения имеет гусеничное.

Оригинальные 15-дюймовые колеса все-таки есть. Владелец вездехода их покупателю подарит, поскольку гусеницы нужны только для зимнего периода эксплуатации или поездок в сложных рельефных условиях на мягких почвах.

Именно с этой целью пикап был переделан. Вместо колес Jeep Cherokee Sport 4x4 был укомплектован гусеничной системой Dominator. Эта ходовая база лишь называется гусеничной, но с тракторной гусеничной схемой бортового поворота ничего общего у нее нет.

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В управлении это все тот же джип, с круглым рулем и рулевыми передними модулями Dominator. Они легко монтируются и так же легко демонтируются. Технология практически идентична замене колеса. В большинстве случаев Dominator Tracks устанавливается на любую модификацию полноприводного автомобиля. Затем гусеницы можно легко можно снять, восстанавливая автомобиль до первоначального состояния.

Набор гусениц изготовлен American Track Truck. Эти модули прикреплены болтами к оригинальным втулкам Jeep и имеют стальные рамы, приводные барабаны, колеса тележек и резиновые гусеницы.

Владелец утверждает, что гусеничные системы Dominator Track Systems можно использовать круглый год и почти на всех типах местности, но их основное назначение и лучшая производительность все-таки для снега, для дорог с гололедом, на болоте, заболоченной или подобных местностях, поверхность которых требует результативного сцепления.

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Салон и силовой блок вездехода, имеющего пробег 296 200 километров, изменений не претерпели. Внутри расположены передние ковшеобразные сиденья, откидывающиеся, и задний диван, украшенные агатовой тканью.

Jeep дополнительно получил усиленные передние и задние бамперы, лебедку Warn, багажник на крыше. В моторной нише стоит оригинальный 4,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель PowerTech, выдающий на-гора 190 л.с. и четырехступенчатая автоматическая коробка передач.

Начальная стоимость стартует с 6 100 долларов, но она под финиш аукциона может вырасти в несколько раз. За день этот лот набрал более 20 000 просмотров.

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Гусеничные модули Dominator Track System довольно часто встречаются в группе машин с полным приводом и пользуются хорошим спросом в регионах с суровым зимним климатом и в северных широтах с коротким летом и длинной зимой. Как правило, в таких регионах преобладают болотистые и мягкие почвы и повышенные вездеходные возможности там имеют большое значение.