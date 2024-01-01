Ангар для техники в заказнике оказался незаконным: что сделала прокуратура

Все это обнаружено в ландшафтном заказнике “Гальчинский” площадью 21 га, созданном в Андрушевском районе Житомирщины с целью сохранения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу, а также поддержания экологического баланса в регионе. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

По данным следствия, предприниматель самовольно, без каких-либо разрешительных документов, занял более одного гектара земли упомянутого выше ландшафтного заказника. Таким образом он сначала расширил собственный земельный участок, который граничит с заказником, а затем самовольно совершил застройку земли природно-заповедного фонда.

Читайте также Преподаватель автошколы из Житомира хотел принять платный экзамен: во сколько он оценил свои услуги

При процессуальном руководстве Бердичевской окружной прокуратуры частному предпринимателю сообщено о подозрении относительно незаконного сооружения зданий на самовольно занятом земельном участке особо ценных земель (ч. 4 ст. 197-1 УК Украины).

В природный ландшафт ангар для техники никак не вписывается. Фото: Житомирская областная прокуратура

В частности, он самовольно построил капитальные сооружения – упомянутые выше ангар для хранения сельхозтехники и дом с террасой для персонала, что больше напоминает гостевой коттедж. Своими неправомерными действиями подозреваемый причинил Андрушевской территориальной громаде ущерб на более 220 тыс. грн.

Читайте также На Житомирщине "гуманитарные" машины шли на продажу вместо фронта

Досудебное расследование проводит Бердичевский райотдел полиции. Его следователи установили, что фигурант имел в частной собственности два смежных между собой земельные участки, площадью по 2 га каждый, граничащих с территорией заказника. Об этом, в частности, сообщила полиция Житомирской области.

Несмотря на установленные ограничения, весной 2024 года предприниматель самовольно занял часть особо ценных земель площадью более 1,1 га. Без получения каких-либо разрешений он незаконно выполнил строительные работы.

Место действительно хорошее, но разорять его гаражом со спецтехникой и домом похоже на насилие природы. Фото: полиция Житомирской области

Если в соответствии с действующим законодательством такое правонарушение будет доказано в суде, то застройщика ангара для техники и гостевого домика на самовольно захваченной территории заказника могут лишить свободы на срок от одного до трех лет.