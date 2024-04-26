В бывшем райцентре области разоблачен руководитель благотворительной организации, который ввозил из-за границы для нужд фронта автомобили по нулевой схеме растаможки и продавал их на рынке.

Именно таким образом увеличивал свое состояние 54-летний житель Попельни, которому гуманитарная помощь стала инструментом нечестного заработка. О деяниях фейкового благотворителя и его задержании 26 апреля сообщила Житомирская областная прокуратура.

Арестованному жителю Попильнянской громады и заодно руководителю благотворительного фонда объявлено о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, совершенном в период военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Предварительно установлено, как именно этот делец продавал автомобили, ввезенные из-за границы как гуманитарная помощь.

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Прокуратура сообщает, что "подозреваемый, а также другие лица (сейчас устанавливаются) при пересечении границы Украины растаможивали машины на льготных условиях как благотворительную помощь для ВСУ".

Предварительным следствием установлено, что при оформлении гуманитарного груза получателем внедорожников значился благотворительный фонд. Все это юридически оформлялось и никаких подозрений ни у таможенников, ни у пограничников не вызывало – официально зарегистрированная благотворительная организация действовала на законных основаниях и в рамках льготных норм растаможки.

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Вот только после ввоза эти машины отправлялись не в подразделения ВСУ или ТрО, а меняли владельцев, совсем не причастных к армии. Если конкретно, то "машины продавали по коммерческой стоимости".

Продажа машин руководителем благотворительного фонда осуществлялась на регулярной основе. Продавал как оптом, так и в розницу. Информация о таких деяниях начала распространяться по территориальной общине, с которой уже не одна сотня людей ушла бороться с оккупантами на фронте. И это людей возмутило.

Криминальный бизнес прекращен под процессуальным руководством областной прокуратуры: во вторник, 23 апреля, соответствующие службы УСБУ и ГУНП в Житомирской "взяли" фейкового благотворителя после получения им 25,5 тысячи долларов США за продажу двух "гуманитарных" микроавтобусов и двух джипов.

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Средства и транспорт изъяты. "Благотворитель" задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обыска в офисе подозреваемого изъято более 300 000 грн в различных национальных валютах, таможенную документацию на проданные автомобили, печати, бланки актов принятия-передачи товара в качестве гуманитарной помощи, другие официальные документы, транспортное средство.

Пока задержанного ни преступником, ни вором прокуратура не назвала и он проходит по делу как подозреваемый в незаконном обогащении в период военного положения, поскольку согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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Если в суде будет доказан факт незаконного обогащения, то упомянутая выше статья (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 7 лет с конфискацией имущества и некоторыми другими ограничениями.

Фото: Житомирская областная прокуратура