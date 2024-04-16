Сотни автобусов, которые ввезены в Украину как гуманитарная помощь и не используются на маршрутах общественного транспорта из-за несовпадения с действующим законодательством, вскоре смогут выйти на линию.

Сейчас на законодательном уровне коммерческая эксплуатация подаренных автобусов, ввезенных на таможенную территорию Украины как гуманитарный транспорт, запрещена. Это касается пассажирских машин всех форм собственности и различных размерных групп, в т.ч. полученных для работы на маршрутах общественного коммунального транспорта по схеме платного проезда.

На такую норму указывает ст. 12 Закона Украины "О гуманитарной помощи". Об этом редакция Авто24 рассказывала в публикации "Гуманитарные" автобусы на городских маршрутах работают незаконно".

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Наши эксперты обратили внимание не только на подаренные благотворителями автобусы, предоставляющие платные транспортные услуги и о которых писали другие издания. Акцент сделан был и на сомнительности использования коммунальных грузовых машин. В частности, в публикации мы обратили внимание на ввезенные по гуманитарным схемам растаможки мусоровозы, также предоставляющие платные услуги населению по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов.

Автобусы Mercedes-Benz от компании Rīgas Satiksme пришли как гуманитарный транспорт из Латвии. Фото: мэрия Риги

Дело сдвинулось с места. Канцелярия Верховной Рады зарегистрировала законопроект №11165 с дополнениями в Закон Украины "О гуманитарной помощи" по обеспечению использования гуманитарной помощи для восстановления утраченных или поврежденных производственных мощностей коммунальных предприятий и непрерывного предоставления качественных услуг для населения.

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В частности, упомянутая выше ст. 12 этого Закона, на которую в своей публикации ссылалась редакция Авто24, будет и в дальнейшем запрещать коммерческое использование транспорта с целью получения прибыли, ввезенного по гуманитарным схемам растаможки, кроме нескольких случаев:

для восстановления утраченных и/или поврежденных производственных мощностей и технических средств;

для целей уставной деятельности коммунальными учреждениями и коммунальными предприятиями, которые предоставляют образовательные услуги;

для предоставления услуги в сфере здравоохранения;

для предоставления услуги по перевозке пассажиров;

для предоставления услуги по управлению бытовыми отходами, услуги по централизованному водоснабжению и централизованному, водоотводу.

Николаев получил в рамках гуманитарной помощи из Норвегии автобусы Volvo. Фото: мэрия Николаева

Сейчас законно в правовом поле работают только полученные по гуманитарным схемам кареты скорой медицинской помощи и школьные автобусы. Их работа финансируется из государственного бюджета, на платной основе они не задействованы. Однако их статус также юридически планируется закрепить, введя в перечень разрешенных транспортных услуг.

Использование гуманитарного транспорта будет законным в сфере:

перевозки пассажиров;

перевозки школьников;

перевозки пациентов системы здравоохранения (скорая помощь);

вывоз бытовых отходов;

обеспечения водоснабжения и водоотведения.

Если законопроект с такими дополнениями будет принят, то список разрешенных платных транспортных услуг гуманитарными машинами расширится с двух до пяти.

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В "Пояснительной записке" к проекту Закона о внесении изменений в Закон Украины "О гуманитарной помощи" говорится, что реализация положений законопроекта не потребует увеличения расходов из государственного бюджета Украины. В случае принятия эти дополнения будут способствовать эффективному использованию гуманитарной помощи органами местного самоуправления с учетом условий военного времени и соответственно создаст условия для качественного предоставления коммунальных услуг гражданам Украины.

Кроме этого, надлежащее использование гуманитарной помощи позволит снизить негативные социально-экономические последствия для населения и усилить обороноспособность государства.