Сотні автобусів, що ввезені в Україну як гуманітарна допомога і не використовуються на маршрутах громадського транспорту через розбіжність з чинним законодавством, невдовзі зможуть вийти на лінію.

Нині на законодавчому рівні комерційна експлуатація подарованих автобусів, що ввезені на митну територію України як гуманітарний транспорт, заборонена. Це стосується пасажирських машин всіх форм власності й різних розмірних груп, у т.ч. отриманих для роботи на маршрутах громадського комунального транспорту за схемою платного проїзду.

На таку норму вказує ст. 12 Закону України "Про гуманітарну допомогу". Про це редакція Авто24 розповідала у публікації "Гуманітарні" автобуси на міських маршрутах працюють незаконно".

Читайте також Автобуси Solaris будуть їздити у Чернігові

Наші експерти звернули увагу не тільки на подаровані доброчинцями автобуси, що надають платні транспортні послуги і про які писали інші видання. Наголос зроблено було й на сумнівності використання комунальних машин. Зокрема, в публікації ми звернули увагу на ввезені за гуманітарними схемами розмитнення сміттєвози, що також надають платні послуги населенню зі збору і транспортування твердих побутових відходів.

Автобуси Mercedes-Benz від компанії Rīgas Satiksme прийшли як гуманітарний транспорт з Латвії. Фото: мерія Риги

Справа зрушила з місця. Канцелярія Верховної Ради зареєструвала законопроєкт №11165 з доповненнями до Закону України "Про гуманітарну допомогу" щодо забезпечення використання гуманітарної допомоги для відновлення втрачених або пошкоджених виробничих потужностей комунальних підприємств та безперервного надання якісних послуг для населення.

Читайте також Автобуси Volvo возитимуть жителів Миколаєва

Зокрема, згадана вище ст. 12 цього Закону, на яку у своїй публікації посилалася редакція Авто24, буде й надалі забороняти комерційне використання транспорту з метою отримання прибутку, ввезеного за гуманітарними схемами розмитнення, окрім кількох випадків:

для відновлення втрачених та/або пошкоджених виробничих потужностей і технічних засобів;

для цілей статутної діяльності комунальними закладами та комунальними підприємствами, які надають освітні послуги;

для надання послуги у сфері охорони здоров’я;

для надання послуги з перевезення пасажирів;

для надання послуги з управління побутовими відходами, послуги з централізованого водопостачання та централізованого, водовідведення.

Миколаїв отримав у рамках гуманітарної допомоги з Норвегії автобуси Volvo. Фото: мерія Миколаєва

Нині законно у правовому полі працюють лише отримані за гуманітарними схемами карети швидкої медичної допомоги та шкільні автобуси. Їх робота фінансується з державного бюджету, на платній основі вони не працюють. Однак їх статус також юридично планується закріпити, ввівши в перелік дозволених транспортних послуг.

Використання гуманітарного транспорту буде законним у сфері:

перевезення пасажирів;

перевезення школярів;

перевезення пацієнтів системи охорони здоров'я (швидка допомога);

вивезення побутових відходів;

забезпечення водопостачання та водовідведення.

Якщо законопроєкт з такими доповненнями буде прийнято, то список дозволених платних транспортних послуг гуманітарними машинами розшириться з двох до п'яти.

Читайте також З Великобританії в Україну надійшли незвичні автобуси

У "Пояснювальній записці" до проєкту Закону про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну допомогу" йдеться, що реалізація положень законопроєкту не потребуватиме збільшення витрат з державного бюджету України. У разі ухвалення ці доповнення сприятимуть ефективному використанню гуманітарної допомоги органами місцевого самоврядування з урахуванням умов воєнного часу та відповідно створить умови для якіснішого надання комунальних послуг громадянам України.

Окрім цього, належне використання гуманітарної допомоги дозволить знизити негативні соціально-економічні наслідки для населення та підсилити обороноздатність держави.