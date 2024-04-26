У колишньому райцентрі області викрито керівника благодійної організації, який ввозив з-за кордону для потреб фронту автомобілі за нульовою схемою розмитнення і продавав їх на ринку.

Саме таким чином збільшував свої статки 54-річний житель Попільні, якому гуманітарна допомога стала інструментом нечесного заробітку. Про діяння фейкового благодійника та його затримання 26 квітня повідомила Житомирська обласна прокуратура.

Арештованому мешканцю Попільнянської громади та заодно керівнику благодійного фонду оголошено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчиненого у період воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Попередньо встановлено, як саме цей ділок продавав автомобілі, ввезені з-за кордону як гуманітарна допомога.

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Прокуратура повідомляє, що "підозрюваний, а також інші особи (наразі встановлюються) при перетині кордону України розмитнювали автівки на пільгових умовах як благодійну допомогу для ЗСУ".

Попереднім слідством встановлено, що при оформленні гуманітарного вантажу отримувачем позашляховиків зазначався благодійний фонд. Все це юридично оформлялося й ніяких підозр ні у митників, ні у прикордонників не викликало – офіційно зареєстрована благодійна організація діяла на законних підставах і в рамках пільгових норм розмитнення.

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Ось тільки після ввезення ці автівки відправлялися не у підрозділи ЗСУ чи ТрО, а змінювали власників, зовсім не причетних до армії. Якщо конкретно, то "автівки продавали за комерційною вартістю".

Продаж машин керівником благодійного фонду здійснювався на регулярній основі. Продавав як гуртом, так і у роздріб. Інформація про такі діяння почала ширитися по територіальній громаді, з якої вже не одна сотня людей бореться з окупантами на фронті. І це людей обурило.

Кримінальний бізнес припинено за процесуального керівництва обласної прокуратури: у вівторок, 23 квітня, відповідні служби УСБУ та ГУНП в Житомирській "взяли" фейкового благодійника після одержання ним 25,5 тисячі доларів США за продаж двох "гуманітарних" мікроавтобусів та двох джипів.

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Кошти й транспорт вилучено. Особу затримано у порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку в офісі підозрюваного вилучено понад 300 000 грн у різних національних валютах, митну документацію на продані автівки, печатки, бланки актів прийняття-передання товару як гуманітарної допомоги, інші офіційні документи, транспортний засіб.

Поки затриманого ні злочинцем, ні злодієм прокуратура не назвала і він проходить по справі як підозрюваний у незаконному збагаченні в період воєнного стану, оскільки відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Якщо у суді буде доведено факт незаконного збагачення, то згадана вище стаття (ч. 3 ст. 201-2 КК України) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 7 років з конфіскацією майна та деякими іншими обмеженнями.

Фото: Житомирська обласна прокуратура