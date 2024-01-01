Ангар для техніки в заказнику виявився незаконним: що зробила прокуратура

Все це виявлено у ландшафтному заказнику "Гальчинський" площею 21 га, створеному в Андрушівському районі Житомирщини з метою збереження видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги, а також підтримки екологічного балансу в регіоні. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

За даними слідства, підприємець самовільно, без будь-яких дозвільних документів, зайняв понад один гектар землі згаданого вище ландшафтного заказника. У такий спосіб він спочатку розширив власну земельну ділянку, яка межує із заказником, а згодом самовільно вчинив забудову землі природно-заповідного фонду.

Читайте також Викладач автошколи з Житомира хотів прийняти платний екзамен: у скільки він оцінив свої послуги

За процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури приватному підприємцю повідомлено про підозру щодо самовільного спорудження будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці особливо цінних земель (ч. 4 ст. 197-1 КК України).

В природний ландшафт ангар для техніки аж ніяк не вписується. Фото: Житомирська обласна прокуратура

Зокрема, він самовільно збудував капітальні споруди – ангар для зберігання сільгосптехніки та будинок з терасою для персоналу, що більше нагадує гостьовий котедж. Своїми неправомірними діями підозрюваний заподіяв Андрушівській територіальній громаді збитків на понад 220 тис. грн.

Читайте також На Житомирщині "гуманітарні" автівки йшли на продаж замість фронту

Досудове розслідування проводить Бердичівський райвідділ поліції. Його слідчі встановили, що фігурант мав у приватній власності дві суміжні між собою земельні ділянки, площею по 2 га кожна, що межують із територією заказника. Про це, зокрема, повідомила поліція Житомирської області.

Попри встановлені обмеження, навесні 2024 року підприємець самовільно зайняв частину особливо цінних земель площею понад 1,1 га. Без отримання будь-яких дозволів він незаконно виконав будівельні роботи.

Місце й справді гарне, але плюндрувати його гаражем зі спецтехнікою та будинком схоже на ґвалтування природи. Фото: поліція Житомирської області

Якщо відповідно до чинного законодавства таке правопорушення буде доведено в суді, то забудовника ангара для техніки та гостьового будиночка на самовільно захопленій території заказника можуть позбавити волі на строк від одного до трьох років.