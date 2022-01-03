Одна из проблем, осложняющая жизнь автомобилиста зимой – лед на лобовом стекле. Очистка от него требует времени, которое мы надеемся экономить каждое утро, выбирая в качестве транспорта собственный автомобиль. Как ускорить размораживание стекла?

Именно обледенелые окна бывают причиной того, что владелец покидает машину на парковке и спешит на автобусную остановку – удалять лед будет дольше. А ведь есть определенные приемы, которые ускоряют очистку стекла.

Толстый слой льда лучше не разрушать, а отделять от стекла фрагментами. Но для этого нужно, чтобы стекло хорошо прогрелось. Как вариант – использовать жидкость-антилед

Прежде всего, надо знать, что автопроизводители предусмотрели вероятность обледенения, и штатный способ разморозки есть в каждом автомобиле – это интенсивный обдув лобового стекла теплым воздухом от отопителя. Но для этого мотор должен быть прогретым до рабочей температуры, да и при горячем двигателе времени на оттаивание нужно немало.

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Максимально эффективное средство для оттаивания лобового стекла – встроенный в него электроподогрев. Он начинает плавить лед уже через две-три минуты. Причем ждать, пока весь слой льда расплавится полностью, не надо – почти сразу корочка льда отклеивается от стекла, и ее достаточно просто поддеть скребком или сдвинуть со стекла. Но опция электроподогрева есть далеко не на всех автомобилях.

Встроенный в лобовое стекло электроподогрев – самое эффективное средство разморозить стекло. Но эта опция доступна не в каждой модели

Большинство водителей смело начинают царапать лед скребками, но в чистом виде этот метод не назовешь лучшим: это долго, для многих физически нелегко, а также – чревато повреждениями стекла. Микроцарапины, которые пластиковый скребок оставляет на стекле, особенно мешают обзору ночью, когда образуют гала вокруг каждого источника света за окном. Поэтому полагаться только на скребок нельзя.

Антилед

Общедоступное средство – антилед, жидкий размораживатель с распылителем. При этом очень важно знать, как его правильно использовать. Но сначала советуем разобраться с типами обледенения стекла автомобиля. Итак, вы подходите к машине и видите, что лобовое стекло, мягко говоря, непрозрачное.

Для водителей, чья машина зимой “живет” на улице, жидкость-антилед должно быть частью обязательной комплектации

Иней . При некоторых погодных условиях машина вместе с окнами может покрываться тонким слоем изморози. Она быстро растает, если немного прогреть салон штатным отопителем. Ускорить дело может жидкий антилед – через распылитель его надо нанести на стекло.

Снег рыхлый . Свежий снег может просто лежать на стекле – его надо сразу, еще с холодного стекла смести щеткой.

Снег со льдом . Когда снег падает на теплое стекло, он превращается в лед, поэтому после сметания снега может открыться слой льда. Бороться с ним надо так же, как и с тотальным оледенением.

Гололед. Дождь или туман при минусовой температуре покрывают машину сплошным слоем льда. Избавляться от него путем прогрева стекла отопителем, пассивно ожидая в стороне, очень долго. Для ускорения можно применить тот же антилед.

Изморозь со стекла можно легко убирает жидкость-антилёд с распылителем

Антилед: как разморозить стекло

Чтобы быстрее убрать лед со стекла автомобиля, надо параллельно с работой отопителя применить жидкость-размораживатель. Но просто лить ее на толстый слой льда особого смысла нет.

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Первый способ – орошать жидкостью лед снизу стекла, там, где отопитель в первую очередь плавит лед. Так, постепенно продвигаясь вверх вместе с расширением чистой зоны, можно ускорить размораживание лобового стекла.

Второй способ более эффективен при толстом – порядка 1,0 – 3,0 мм – слое льда. Вверху лобового стекла надо расчистить горизонтальную щель глубиной до самого стекла, и в нее “заливать” препарат-размораживатель. Подтекая под слой льда, антилед “отклеивает” его от стекла – и водителю остается только сдвинуть его в сторону и убрать прочь.

Удалять лед скребком очень нежелательно, ведь на стекле остается на первый взгляд незаметная сетка микроцарапин

Кроме того, жидкость-антилед можно использовать для размораживания дворников и для профилактики их обмерзания. Но это тема отдельного разговора, к которому мы вскоре вернемся.

Рекомендация Авто24

В отчаянных попытках очистить стекла не навредите автомобилю: бывает, что в пылу борьбы за видимость водители сдирают лед и снег с лобового стекла чем угодно и оставляют на нем царапины. Впоследствии, особенно в темное время суток, они будут давать о себе знать, заслоняя обзор широкими светящимися кругами вокруг каждого источника света впереди. Поэтому всегда имейте выдержку и скребок с мягким резиновым лезвием на рабочей части. А голым твердым пластиком очищать лобовое стекло нежелательно.

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