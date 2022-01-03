Одна з проблем, що ускладнює життя автомобіліста взимку – лід на лобовому склі. Його прибирання потребує часу, який ми сподіваємося заощаджувати щоранку, обираючи в якості транспорту власний автомобіль. Як прискорити розморожування скла?

Саме обмерзлі вікна бувають причиною того, що власник покидає машину на парковці і поспішає на автобусну зупинку – видаляти кригу буде довше. Але ж є певні прийоми, які прискорюють очищення скла.

Товстий шар льоду краще не руйнувати, а відділяти від скла фрагментами. Але для цього потрібно, щоб скло добре прогрілося. Як варіант – рідина-антилід

Перш за все, треба знати, що автовиробники передбачили ймовірність обледеніння, і штатний спосіб розморожування є в кожному автомобілі – це інтенсивний обдув лобового скла теплим повітрям від опалювача. Але для цього мотор має бути прогрітим до робочої температури, та й при теплому двигуні часу на відтаювання потрібно чимало.

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Максимально ефективний засіб для відтаювання лобового скла – вбудований у нього електропідігрів. Він починає плавити лід вже через дві-три хвилини. Чекати поки весь шар льоду розплавиться повністю, не треба – майже відразу скоринка льоду відклеюється від скла, і її достатньо просто піддіти шкребком або зсунути зі скла. Але опція електропідігріву є далеко не на всіх автомобілях.

Вбудований у лобове скло електропідігрів – найефективніший засіб розморозити скло. Але ця опція доступна не в кожної моделі

Більшість водіїв сміливо починають дряпати кригу шкребками, але у чистому вигляді цей метод не назвеш найкращим: це довго, для багатьох фізично нелегко, а також – може пошкодити скло. Мікроподряпини, які пластиковий шкребок залишає на склі, особливо заважають огляду вночі, коли утворюють гала навколо кожного джерела світла за вікном. Тому покладатися лише на шкребок не можна.

Антилід

Загальнодоступний засіб-антилід – рідкий розморожувач з розпилювачем. При цьому дуже важливо знати, як його правильно використовувати. Але спочатку радимо розібратися з типами обмерзання скла автомобіля. Отже, ви підходите до машини і бачите, що лобове скло, м’яко кажучи, непрозоре.

Для водіїв, чия машина взимку “живе” на вулиці, рідина-антилід має бути частиною обов’язкової комплектації

Іній. За деяких погодних умов машина разом з вікнами може вкриватися тонким шаром паморозі. Вона швидко розтане, якщо трохи прогріти салон штатним опалювачем. Прискорити діло може рідкий антилід – через розпилювач його треба нанести на скло.

Сніг пухкий . Свіжий сніг може просто лежати на склі – його треба відразу, ще з холодного скла, змісти щіткою.

Сніг з льодом . Коли сніг падає на тепле скло, він перетворюється на лід, тож після змітання снігу може відкритися шар льоду. Боротися з ним треба там само, як і з тотальним зледенінням.

Ожеледь. Дощ або туман за мінусової температури вкривають машину суцільним шаром льоду. Позбуватися його шляхом прогріву скла опалювачем, пасивно чекаючи осторонь, дуже довго. Для прискорення можна застосувати той самий антилід.

Паморозь зі скла можна легко прибрати рідиною-антильодом з розпилювачем

Антилід: як розморозити скло

Щоб швидше прибрати лід зі скла автомобіля, треба паралельно з роботою опалювача застосувати рідину- розморожувач. Але просто лити її на товстий шар льоду особливого сенсу немає.

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Перший спосіб – зрошувати рідиною лід знизу скла, там, де опалювач в першу чергу плавить лід. Так, поступово просуваючись вгору разом з розширенням чистої зони, можна прискорити розморожування лобового скла.

Другий спосіб більш ефективний при товстому шарові криги. Вгорі лобового скла треба продерти горизонтальну щілину до самого скла, і в неї “заливати” препарат-розморожувач. Підтікаючи під шар криги, антилід “відклеює” його від скла – і водієві залишається лише зсунути його вбік та прибрати геть.

Видаляти лід шкребком дуже не бажано, адже на склі залишається на перший погляд непомітна сітка мікроподряпин



Крім того, рідину-антилід можна використовувати для розморожування двірників і для профілактики їхнього обмерзання. Але це тема окремої розмови, до якої ми незабаром повернемося.

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У відчайдушних спробах очистити вікна не нашкодьте автомобілю: буває, що в запалі боротьби за видимість водії дряпають лобове скло чим завгодно і залишають на ньому подряпини. Які згодом, особливо у темну пору доби, даватимуться взнаки, затуляючи огляд широкими світлими колами навколо кожного джерела світла попереду. Тож завжди майте витримку і шкребок із м’яким гумовим лезом на робочій частині. А голим твердим пластиком очищувати лобове скло небажано.

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