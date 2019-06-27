Один из лидеров в производстве компьютерной техники и потребительской электроники еще на один большой шаг приблизился к выходу на рынок беспилотного транспорта.

Компания Apple во вторник официально подтвердила информацию о приобретении фирмы Drive.ai, которая занималась разработкой беспилотников. Соглашение было подписано после того, как стартап обанкротился и закрылся.

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Drive.ai – стартап из Калифорнии, который разрабатывал беспилотники и уже имел целый тестовый парк в Техасе. Компания имела две штаб-квартиры в Маунтин Вью в Калифорнии и городе Фриско в Техасе. Тестовый полигон фирмы расположен в Арлингтоне, штат Техас.

В начале этого месяца в СМИ просочилась информация о том, что производитель iPhone рассматривает возможность приобретения фирмы Drive.ai. Такой шаг позволит “Эппл” использовать все наработки обанкротившейся фирмы для разработки собственных беспилотников. На этой неделе информация получила официальное подтверждение.

Фото: тестовые беспилотные автомобили Drive.ai на базе Nissan NV200 / Drive

Apple еще несколько лет назад заявила о разработке беспилотных транспортных средств и за кулисами ведет конкурентную борьбу с другими разработчиками – Waymo, Tesla и т. д. Уже сейчас в компании Apple больше пяти тысяч сотрудников задействованы в работе над самоходной машиной.

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