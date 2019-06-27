Один з лідерів у виробництві комп'ютерної техніки та споживчої електроніки ще на один великий крок наблизився до виходу на ринок безпілотного транспорту.

Компанія Apple у вівторок офіційно підтвердила інформацію про придбання фірми Drive.ai, яка займалась розробкою безпілотників. Угода була підписана після того, як стартап збанкрутував і закрився.

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Drive.ai – стартап з Каліфорнії, який розробляв безпілотники і вже мав цілий тестовий парк у Техасі. Компанія мала дві штаб-квартири – у Маунтін В’ю в Каліфорнії та місті Фріско в Техасі. Тестовий полігон фірми розташований в Арлінгтоні, штат Техас.

На початку цього місяця у ЗМІ просочилась інформація про те, що виробник iPhone розглядає можливість придбання фірми Drive.ai. Такий крок дозволить “Еппл” використати усі напрацювання збанкрутілої фірми для розробки власних безпілотників. Цього тижня інформація отримала офіційне підтвердження.

Фото: тестові безпілотні автомобілі Drive.ai на базі Nissan NV200 / Drive

Apple ще кілька років тому заявила про розробку безпілотних транспортних засобів і за кулісами веде конкурентну боротьбу з іншими розробниками – Waymo, Tesla та іншими. Вже зараз у компанії Apple більше п’яти тисяч співробітників задіяні у роботі над самохідною машиною.

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