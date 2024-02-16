С начала года в Украине заработала уже вторая по счету мобильная аптека. Первая передвижная торговая точка по продаже лекарств заработала на Харьковщине, а вторая - в Черкасской области.

Мобильные аптечные киоски работают по уже отработанной технологии автолавок – разработаны маршруты и четкий график, Конечно, ведется обязательное предварительное информирование населения о приезде передвижного аптечного киоска.

Как правило, пациенты будут получать информацию о прибытии мобильного аптечного пункта (МАП) от семейного врача или местной власти в громаде. В основном парк мобильных аптек, который сейчас формируется в Украине, обслуживает территории, где отсутствуют аптечные пункты. Прежде всего это касается отдаленной сельской местности, прифронтовых территорий, зон чрезвычайных ситуаций и тому подобное.

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Как и в автолавках, в транспортном средстве должен быть кассовый аппарат, холодильное оборудование, контроль температуры и влажности воздуха. Правда, от продовольственных автомагазинов аптечные машины существенно отличаются.

Мобильный аптечный пункт Черкасского областного КП "Фармация" уже работает по разработанной сети маршрутов. Фото: Минздрав Украины

Впервые в Украине определено и утверждено понятие "мобильный аптечный пункт". Именно так отныне обозначается транспортное средство, которое "используется лицензиатом, осуществляющим хозяйственную деятельность по розничной торговле лекарственными средствами с целью обеспечения населения лекарственными средствами путем их реализации, сведения о котором внесены в лицензионный реестр".

Основные требования к мобильному аптечному пункту:

– транспортное средство должно будет содержать достаточное количество площади для надлежащего хранения и реализации лекарств, медицинских изделий и других товаров, разрешенных к реализации приказом Минздрава, размещения кассового аппарата, холодильного оборудования;

– соблюдение определенных производителем общих и специфических условий хранения лекарств, в том числе наличие холодильного оборудования;

– транспортное средство должно содержать на внешних поверхностях надпись "мобильный аптечный пункт" и информацию о принадлежности к определенному лицензиату;

– наличие места отпуска лекарств.

Шасси для МАП может быть любое, но оснащение должно соответствовать всем указанным выше стандартам и санитарным нормам. По сути, это та же аптека стационарного образца, только в уменьшенном виде. Набор медикаментов, препаратов, лечебных средств и фармацевтического инструментария там такой, как и в классической аптеке, но в уменьшенном количестве. Доступны даже препараты, подлежащие реимбурсации по программе "Доступные лекарства".

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И хотя модель транспортного средства мобильного аптечного киоска Черкасского областного КП "Фармация" не указана, по очертаниям видно, что это ГАЗель – ГАЗ 3302 со специальной герметичной надстройкой. Машина в составе водителя и фармацевта обслуживает население 36 сел (27,5 тыс. жителей) по шести разработанным и утвержденным маршрутам.

Сообщается, что в ближайшее время планируется лицензировать еще один МАП. Это позволит в два раза увеличить обеспечение лекарствами сельского населения Черкасской области.

Харьковщина первой в Украине взялась обслуживать сельскую глубинку мобильным аптечным пунктом. В районах положительно встретили появление передвижной аптеки. Фото: Минздрав Украины

В Харьковской области первый в Украине МАП сделан на шасси фургона Renault Master. Передвижной аптечный киоск обслуживает 80 населенных пунктов, где жители получают необходимые им для лечения медпрепараты, в том числе и по государственной программе "Доступные лекарства", то есть бесплатно или с небольшой доплатой (см. видеосюжет Общественное Харьков внизу). Там ограничиваться одной аптечной машиной также не будут, планируется парк МАП увеличить.

Сведений о развертывании мобильных аптечных пунктов в других регионах еще не поступало, но известно, что работа этом направлении ведется.