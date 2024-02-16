Від початку року в Україні запрацювала вже друга за відліком мобільна аптека. Перша пересувна торговельна точка з продажу ліків запрацювала на Харківщині, а друга – на Черкащині.

Мобільні аптечні кіоски працюють за вже відпрацьованою технологією продовольчих автокрамниць – розроблені маршрути й чіткий графік, Звісно, ведеться обов’язкове попереднє інформування населення про приїзд пересувного аптечного кіоску.

Як правило, пацієнти отримуватимуть інформацію щодо прибуття мобільного аптечного пункту (МАП) від сімейного лікаря або місцевої влади у громаді. В основному парк мобільних аптек, що нині формується в Україні, обслуговує території, де відсутні аптечні пункти. Насамперед це стосується віддаленої сільської місцевості, прифронтових територій, зон надзвичайних ситуацій тощо.

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Як і в автолавках, у транспортному засобі має бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря. Щоправда, від продовольчих автокрамниць аптечні машини суттєво відрізняються.

Мобільний аптечний пункт Черкаського обласного КП "Фармація" вже працює за розробленою мережею маршрутів. Фото: МОЗ України

Вперше в Україні визначено і затверджено поняття "мобільний аптечний пункт". Саме так відтепер позначається транспортний засіб, який "використовується ліцензіатом, що провадить господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами з метою забезпечення населення лікарськими засобами шляхом їх реалізації, відомості про який внесено до ліцензійного реєстру".

Основні вимоги до мобільного аптечного пункту:

– транспортний засіб повинен буде містити достатню кількість площі для належного зберігання та реалізації ліків, медичних виробів та інших товарів, дозволених до реалізації наказом МОЗ, розміщення касового апарату, холодильного обладнання;

– дотримання визначених виробником загальних та специфічних умов зберігання ліків, у тому числі наявність холодильного обладнання;

– транспортний засіб має містити на зовнішніх поверхнях напис «мобільний аптечний пункт» та інформацію про приналежність до певного ліцензіата;

– наявність місця відпуску ліків.

Шасі для МАП може бути будь-яке, але оснащення повинно відповідати усім зазначеним вище стандартам і санітарним нормам. По суті, це та ж аптека стаціонарного зразка, тільки у зменшеному вигляді. Набір медикаментів, препаратів, лікувальних засобів і фармацевтичного інструментарію там такий, як і в класичній аптеці, але у зменшеній кількості. Доступні навіть препарати, що підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки».

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І хоча модель транспортного засобу мобільного аптечного кіоску Черкаського обласного КП "Фармація" не вказано, з обрису видно, що це ГАЗель – ГАЗ 3302 зі спеціальною герметичною надбудовою. Машина у складі водія та фармацевта обслуговує населення 36 сіл (27,5 тис. жителів) за шістьма розробленими й затвердженими маршрутами.

Повідомляється, що найближчим часом планується ліцензувати ще один МАП. Це дозволить у два рази збільшити забезпечення ліками сільського населення Черкаської області.

Харківщина першою в Україні взялася обслуговувати сільську глибинку мобільним аптечним пунктом. В районах позитивно зустріли появу пересувної аптеки. Фото: МОЗ України

У Харківській області перший в Україні МАП зроблено на шасі фургона Renault Master. Пересувний аптечний кіоск обслуговує 80 населених пунктів, де жителі отримують необхідні їм для лікування медпрепарати, в тому числі й за державною програмою “Доступні ліки”, тобто безоплатно або з невеликою доплатою (див. відеосюжет Суспільне Харків внизу). Там обмежуватися однією аптечною машиною також не будуть, планується парк МАП збільшити.

Відомостей про розгортання мобільних аптечних пунктів в інших регіонах ще не надходило, але відомо, що роботу цьому напрямку ведеться.