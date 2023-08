Від польського кордону до Львова цей спецавтомобіль із далекої Шотландії супроводжувала поліцейська патрульна машина з увімкненими світловими та звуковими сигналами, навіть не зупиняючись у місті на червоне світло світлофорів. І ніхто не заважав такому ескорту…

"Було приємно бачити, як львів’яни привітно махають у вітанні і радіють нам – перехожі та водії радісно зустрічали нашу невеличку колону. Мені та Ліндсі на кордоні сказали, що колона не зупинятиметься на червоне світло чи щось інше. Нам довелося відчути справжнє тепло зустрічі країни, що воює", – ось так розповідав про перші хвилини перебування на українській землі координатор благодійної організації Tayside and Strathearn Help for Ukraine Кенні Сімпсон.

Разом зі своїм земляком Ліндсі Браун він пригнав з графства Першир у далекій Шотландії мобільний стоматологічний кабінет для солдатів ЗСУ. Гроші на не новий IVECO з фургоном Bill Scott & Son, профілактику устаткування, технічний огляд машини, докупівлю обладнання та медичної гуманітарної допомоги збирали тамтешні жителі й усе це зносили на склад T&SH4UKRAINE, що розташований на аеродромі Еррол.

Ставку зробили на пересувний стоматологічний модуль. Його у свій час використовувала Королівська лікарня Перту NHS Tayside. Викупили цю надбудову на шасі IVECO Daily 65C15 за аукціонною ціною 8000 фунтів стерлінгів, що у конвертації приблизно сягає 373 646 гривень.

І хоча автомобіль та сам стоматологічний блок уже використовувалися медиками не один рік, вони прийшли в Україну у відмінному стані. Перед виїздом все устаткування оглянув інженер стоматологічної клініки. Він зробив профілактичний огляд, ремонт із заміною деяких комплектуючих, трохи перемонтував електропроводку і запевнив: обладнання стоматологічного блоку в ідеальному робочому стані і буде працювати ще не один рік.

Ось так готувалася відправка в Україну мобільного стоматологічного кабінету, який ще кілька місяців тому обслуговував жителів графства. Фото: Scotland Supporting Ukrainе

Там бракувало рентгена та стерилізаційних апаратів. Стерилізаційну установку для такої гуманітарної місії відразу ж надав галузевий постачальник Henry Schein Dental, як тільки там дізналися про потребу. Відгукнулися й інші фірми.

Скажімо, автоцентр Perth Auto Center безкоштовно обслужив автомобіль, який за час експлуатації наїздив 17 000 миль, тобто 27 358 кілометрів. Замінили оливу, фільтри, перевірили гальмівну систему, світлове обладнання тощо. Після проведеного ТО організатори благодійної акції отримали запевнення сервісного центру, що автомобіль готовий не тільки до далекої подорожі в Україну, але й послужить ще багато років.

Не маючи достатньо коштів для оплати місця на паромі, що уже було заброньоване на 12 липня, та на заправку по усьому маршруту через Шотландію, Англію, країни Європи до Львова, кинули клич про графству. У перший же день люди принесли 700 фунтів стерлінгів щоб "покрити вартість проїзду на поромі". Потім почали надходити кошти на пальне для заправки по дорозі в Україну та харчування в дорозі.

Уже перед відправкою зібралася чимала партія гуманітарної допомоги з предметів гігієни. Ці фасовані коробки також завантажили у салон стоматологічної допомоги – медикам ЗСУ потрібно не лише солдатам зуби лікувати, але й митися, голитися, прати.

І це не єдина така поміч з цього графства. Волонтери згаданої благодійної організації, що була заснована після російського вторгнення минулого року, вже відправили в Україну понад 50 вантажівок допомоги. І ця робота продовжується: благодійники T&SH4UKRAINE знову оголосили з-поміж земляків збір коштів на нову партію чогось корисного для ЗСУ та українців.