Епоха неекологічної утилізації шин завершується: рециклінг на основі інноваційної технології піролізу дозволить Британії переробляти гуму у великих обсягах та без шкоди навколишньому середовищу.

Рециклінг на основі піролізу планується розпочати через рік. За цей час компанія SUEZ спільно з Pyrum Innovations AG побудують перший у Великобританії завод з використанням нової запатентованої технології піролізу. Вже розпочато пошук відповідного майданчика із наступним землевідведенням під згаданий проект.

Очікується, що завод із трьома піролізними реакторами перероблятиме майже 20 000 тонн гумотехнічних виробів. В основному це будуть автомобільні шини та камери до них. У ході їх переробки можна отримати не тільки сировину для повторного використання, а й порівняно з існуючими методами переробки скоротити до 72% викиди CO 2 в атмосферу.

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Щорічно в країні утилізується близько 50 млн шин, що приблизно становить 480 000 тонн. Зі згаданої кількості 13,4 млн шин використовуються у вигляді альтернативного палива, частина після подрібнення у крихту йде на облаштування покриття ігрових та спортивних майданчиків, застосовується у дорожньому будівництві, а решта відправляється на звалище.

Новий завод з продуктивність 20 000 тонн переробки гуми на рік усі накопичені гори шин утилізувати за новою технологією не в змозі, оскільки річне співвідношення його проектної потужності та виведеними з експлуатації шинами по країні (20 000 : 480 000) не на стороні переробного підприємства. Однак це тільки перший крок до вирішення наболілої проблеми.

"Угода про співпрацю знаменує важливу віху у розвитку ресурсоефективної економіки Великобританії. SUEZ є піонером цієї інноваційної технології, що дозволить значно покращити переробку виведених з експлуатації шин та значно скоротити викиди CO2 порівняно з існуючими методиками. Ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи з Pyrum для розробки планів будівництва першого заводу у Великобританії ", – підкреслив генеральний директор, SUEZ R&R UK Джон Скенлон у ході підписання угоди про будівництво заводу.

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Інноваційна технологія дозволить розділити шини на сировинні компоненти — олію, сажу та піролізний газ. Продукти переробки можна далі використовувати на ринку вторинної сировини, зокрема для виробництва нових шин. Піролізний газ буде використано для живлення заводу.

Гори великих і малих виведених з експлуатації шин вже стають екологічною загрозою. Фото: tiretechnologyinternational.com