Як це пов'язано зі збільшенням числа електромобілів у світі?

Електромобілі змінюють автомобільну промисловість в різноманітних галузях, але шин це поки що торкнулось найменше. Однак виробники шин дивляться на електромобілі як на проблему, яка потребує особливої уваги.

До речі Шини для електромобілів: чим вони особливі

Для електромобілів існують унікальні фактори, які можуть впливати на характеристики та довговічність шин. Наприклад, електродвигуни миттєво передають потужність на шини. Тож якщо натиснути на педаль акселератора миттєво, шини почнуть прокручуватись чи навіть задимлять. Таке миттєве збільшення крутного моменту негативно впливає на характеристики та зношування шин.

Вага також є додатковим фактором для виробників шин, оскільки батареї та електродвигуни роблять транспортні засоби важчими. Це невелика проблема – шинники роблять свою продукцію і для набагато важчих транспортних засобів. Але вона все одно вимагає від виробників шин переосмислення процесу. Опір коченню також важливий, адже він впливає на економічність.

Всі ці фактори зумовлюють необідність постійного контролю шин на автомобілі. Шинники наполягають на регулярних інтервалах обслуговування шини на електромобілях, хоча це робитимуть професіонали. Власник електрокару може й не знати, на що звертати увагу щодо зношеності чи можливого пошкодження.

Таким чином, шинні компанії не просто розробляють нові типи шин. Їм також потрібні нові способи збору даних як для цілей розробки, так і для попереджень водіїв. І це виходить далеко за рамки контролю тиску в шинах. Провідні шинні бренди, такі як Continental, Goodyear, Michelin і Bridgestone, працюють над новими датчиками, які можуть відстежувати температуру, потенційні проколи та надавати сповіщення водіям у разі виникнення проблеми.

Компанія під назвою Tactile Mobility працює над віртуальною системою для надання точних звітів про стан шин у реальному часі. Це включає в себе тиск, температуру, знос, баланс, зчеплення та потенційні несправності.

Чи скоро ця система почне використовуватися, ще невідомо. Але немає сумніву, що шинні компанії, як і багато інших виробників у наші дні, переосмислюють, як найкраще рухатися вперед у світі, що стає все більш електричним.

Нагадаємо, що Continental виходить з російського ринку.