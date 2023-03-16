Как это связано с увеличением числа электромобилей в мире?

Электромобили меняют автомобильную промышленность в различных отраслях, но шин это пока коснулось меньше всего. Однако производители шин смотрят на электромобили как на проблему, требующую особого внимания.

Кстати говоря Шины для электромобилей: чем они особенные

Для электромобилей есть уникальные факторы, которые могут влиять на характеристики и долговечность шин. К примеру, электродвигатели мгновенно передают крутящий момент на шины. Так что если нажать на педаль акселератора мгновенно, шины начнут прокручиваться или даже задымят. Такое мгновенное увеличение крутящего момента оказывает негативное влияние на характеристики и износ шин.

Вес также является дополнительным фактором для производителей шин, поскольку батареи и электродвигатели делают транспортные средства более тяжелыми. Это небольшая проблема – шинники делают свою продукцию и для гораздо более тяжелых транспортных средств. Но он все равно требует от производителей шин переосмысления процесса. Сопротивление качению также важно, ведь оно влияет на экономичность.

Все эти факторы обуславливают необходимость постоянного контроля шин на автомобиле. Шинники настаивают на регулярных интервалах обслуживания шины на электромобилях, хотя это будут делать профессионалы. Владелец электрокара может и не знать, на что обращать внимание – на износ или возможное повреждение.

Таким образом, шинные компании не просто разрабатывают новые типы шин. Им требуются новые способы сбора данных как для целей разработки, так и для расширенных предупреждений водителей. И это выходит далеко за рамки контроля давления в шинах. Ведущие шинные бренды, такие как Continental, Goodyear, Michelin и Bridgestone работают над новыми датчиками, которые могут отслеживать температуру, потенциальные проколы и давать уведомления водителям в случае возникновения проблемы.

Компания под названием Tactile Mobility работает над виртуальной системой для предоставления точных отчетов о состоянии шин в реальном времени. Это включает давление, температуру, износ, баланс, сцепление и потенциальные неисправности.

Как скоро эта система начнет использоваться, неизвестно. Но нет сомнения, что шинные компании, как и многие другие производители в наши дни, переосмысливают, как лучше двигаться вперед в мире, который становится все более электрическим.

Напомним, что Continental выходит из российского рынка.