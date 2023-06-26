Эпоха неэкологической утилизации шин завершается: рециклинг на основе инновационной технологии пиролиза позволит Великобритании перерабатывать резину в больших объемах и без ущерба окружающей среде.

Рециклинг на основе пиролиза планируется начать через год. За это время компания SUEZ совместно с Pyrum Innovations AG построит первый в Великобритании завод с использованием новой запатентованной технологии пиролиза. Уже начат поиск соответствующей площадки с последующим землеотводом под этот проект.

Ожидается, что завод с тремя пиролизными реакторами будет перерабатывать около 20 000 тонн резинотехнических изделий. В основном это будут автомобильные шины и камеры к ним. В ходе их переработки можно получить не только сырье для повторного использования, но и по сравнению с существующими методами переработки сократить до 72% выбросов CO 2 в атмосферу.

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Ежегодно в стране утилизируется около 50 млн. шин, что примерно составляет 480 000 тонн. Из упомянутого количества 13,4 млн. шин используются в виде альтернативного топлива, часть после измельчения в крошку идет на обустройство покрытия игровых и спортивных площадок, применяется в дорожном строительстве, а остальные отправляются на свалку.

Новый завод с производительностью 20 000 тонн переработки резины в год все накопившиеся горы шин утилизировать по новой технологии не в состоянии, поскольку годовое соотношение его проектной мощности и выведенными из эксплуатации шинами по стране (20 000 : 480 000) не на стороне перерабатывающего предприятия. Однако это только первый шаг к решению наболевшей проблемы.

"Соглашение о сотрудничестве знаменует важную веху в развитии ресурсоэффективной экономики Великобритании. SUEZ является пионером этой инновационной технологии, что позволит значительно улучшить переработку выведенных из эксплуатации шин и значительно сократить выбросы CO 2 по сравнению с существующими методиками. Мы с нетерпением ждем совместной работы с Pyrum для разработки планов строительства первого завода в Великобритании», – подчеркнул генеральный директор, SUEZ R&R UK Джон Скенлон в ходе подписания соглашения о строительстве завода.

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Инновационная технология позволит разделить шины на сырьевые компоненты – масло, сажу и пиролизный газ. Продукты переработки можно использовать на рынке вторичного сырья, в частности для производства новых шин. Пиролизный газ будет использован для питания завода.

Горы больших и малых выведенных из эксплуатации шин уже становятся экологической угрозой. Фото: tiretechnologyinternational.com