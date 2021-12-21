Что происходит с утилизацией транспортных средств сегодня и стоит ли ожидать сдвигов в решении законодательных проблем в этой сфере?

Автор: Богдан Бурлака, старший юрист компании Marchenko Partners.

С августа 2013 года в нашей стране действует Закон Украины "Об утилизации транспортных средств". Закон легализовал деятельность предприятий по утилизации транспортных средств, а также попытался создать систему утилизации транспортных средств в Украине. Однако за более чем 8 лет действия этого закона ситуация с утилизацией транспортных средств не улучшилась, что свидетельствует об отсутствии системы утилизации как таковой.

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Современные требования к утилизации ТС в Украине

Действующее профильное законодательство об утилизации транспортных средств состоит из Закона Украины "Об утилизации транспортных средств". Этот закон легализовал деятельность предприятий по утилизации транспортных средств, а также определил требования к пунктам приема и разборки транспортных средств.

Законом предоставлялась возможность производителям транспортных средств (производящих на территории Украины) самостоятельно взять на себя обязанность утилизировать транспортные средства собственного производства через собственные или уже существующие посторонние пункты приема и разборки. Иностранные производители, транспортные средства которых импортируются в Украину или непосредственно импортеры взять на себя такую ​​обязанность не могут.

Кроме того, закон регламентирует порядок и процедуру утилизации автомобиля его владельцем. При принятии транспортного средства на утилизацию, пунктам приемки запрещено взимать с владельца автомобиля плату за утилизацию. Однако из-за отмены в 2014 году обязательного экологического налога (его должны платить производители и импортеры транспортных средств) и механизма компенсации со стороны государства, исчезла экономическая привлекательность для пунктов приема и разборки заниматься этой деятельностью.

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Несмотря на все существующие в законе требования, ключевым является тот факт, что утилизация транспортных средств может происходить только по желанию самого владельца. Закон не устанавливает ни критериев к транспортным средствам, подлежащим утилизации, ни требованиям, когда такие транспортные средства должны быть утилизированы. Однако это не проблема. Проблемой является отсутствие в действующем законодательстве Украины стимулирующих норм и требований в форме налогов, штрафов, запретов на эксплуатацию и т.п., которые заставляли бы владельцев устаревших транспортных средств отдавать последних на утилизацию.

Как следствие, на сегодняшний день есть только 11 предприятий по всей Украине, которые имеют право принимать и разбирать транспортные средства (до 2018 года таких предприятий было 298) и не более 200 утилизированных автомобилей в 2013-2020 годах (согласно данным CASE Украина), при том, что в Украине эксплуатируется более 7 миллионов транспортных средств.

Такие цифры говорят только об одном: утилизация транспортных средств в Украине невыгодна бизнесу и не интересна украинцам.

Как работает утилизация в странах ЕС

Вопросы утилизации транспортных средств в ЕС, главным образом, регулируются Директивой 2000/53/EC о вышедших из эксплуатации транспортных средствах (end-of life vehicles) от 18.09.2021. В отличие от отечественного закона об утилизации транспортных средств, данная директива подходит к этому вопросу более комплексно, в частности через внедрение системы расширенной ответственности производителя (СРВВ) транспортных средств.

Согласно данной директиве государства-члены ЕС обязаны предпринять следующие шаги:

• обеспечить, чтобы материалы и компоненты транспортных средств не содержали свинца, ртути, кадмия или шестивалентного хрома (за исключением определенных случаев);

• обеспечить создание у себя необходимой системы и соответствующих структур по сбору автомобилей, вышедших из эксплуатации и использованных запчастей, а также процедуру выдачи сертификата об уничтожении автомобиля для снятия его с учета и добиться того, чтобы производители (производители или непосредственные импортеры) покрывали всю или большую часть связанных с этим расходов (элемент СРВВ);

• добиться того, чтобы с 1 января 2015 года коэффициент повторного использования и переработки компонентов и материалов, содержащихся в одном транспортном средстве, подлежащем утилизации, составлял 95% от его массы (элемент СРВВ);

• обеспечить положение, при котором автопроизводители должны применять стандартную кодировку деталей и материалов на автомобилях с целью удобства их распознавания и последующей утилизации (элемент СРВВ). Для этого было принято еще 2 дополнительных нормативно-правовых акта:

Директиву 2005/64/EC от 26.10.2005, которая требует, чтобы производитель для получения сертификата утверждения типа своего транспортного средства должен дополнительно предоставить соответствующему органу подробную техническую информацию о характере материалов, использованных в конструкции транспортного средства и его составных частях, чтобы соответствующий орган мог оценить возможность дальнейшей переработки и утилизации транспортных средств; и (2) Решение 2003/138/EC от 27.02.2003 с требованиями по маркировке пластиковых и резиновых материалов автомобилей согласно ISO 1043 и ISO 1629.

При этом Директива 2000/53/EC, как и наш закон об утилизации, не предусматривает принудительную утилизацию транспортных средств. Но для того, чтобы вызвать у владельцев интерес к утилизации своих автомобилей, государства-члены ЕС создают предпосылки, при которых подержанные авто содержать просто невыгодно.

Среди стимулов к утилизации первым и достаточно популярен обязательный технический контроль. Если автомобиль его не пройдет, то и ездить на таком транспорте уже нельзя.

Также многие страны внедряют:

экологический налог, размер которого увеличивается для владельца транспортного средства вместе с возрастом автомобиля, запрет на въезд в определенные зоны на автомобилях с дизельными двигателями, программы, при которых государство доплачивает владельцу за утилизацию своего транспортного средства в форме скидки на приобретение нового автомобиля, штрафы за отказ от утилизации автомобиля (штраф налагается, если владелец просто покинул свой автомобиль посреди полосы, в лесу, или утилизировал свое авто не в авторизованных пунктах приема и разборки).



Именно поэтому в странах ЕС владельцам выгоднее передать свой автомобиль на утилизацию.

Изменятся ли правила утилизации в Украине?

Сейчас в Украине ожидают принятия в целом законопроекта 2207-1 "Об управлении отходами". Согласно статье 10 законопроекта, к производителям транспортных средств будет применяться ранее упомянутая система расширенной ответственности производителя (СРВВ), которая устанавливается законами. К сожалению, законопроект 2207-1 не предусматривает изменений в Закон Украины "Об утилизации транспортных средств". Поэтому планируется ли внедрить СРВВ транспортных средств аналогичную СРВВ Директивы 2000/53/EC, вопрос пока открыт.

Что касается методов стимулирования украинцев к передаче транспортных средств на утилизацию, то не так давно в Госэкономике было озвучено свое видение в решении проблем утилизации автомобилей. Так, было предложено обратить внимание именно на европейский опыт стимулирования утилизации через внедрение, в частности, таких методов как:

доплаты автовладельцам при покупке нового авто после должной утилизации старого;

взыскание утилизационного сбора по окончании эксплуатации автомобиля;

высокие штрафы для нарушающих нормы утилизации авто;

расширена ответственность производителя автомобилей, который должен позаботиться о дальнейшем обезвреживании отработанного товара.

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Однако на сегодняшний день такая позиция еще не была конвертирована ни в один проект нормативно-правового акта.

Резюме Авто24

Проблема утилизации транспортных средств в Украине достигает огромных масштабов. Действующий закон об утилизации транспортных средств не способствует его разрешению. Также, к сожалению, не решит эту проблему и принятие Закона Украины "Об управлении отходами". Последний только создаст основу для возможных изменений в законодательстве об утверждении конструкции транспортных средств и их утилизации через внедрение СРВВ.

Вместе с тем следует не забывать, что утилизация была и будет оставаться добровольным делом. Поэтому ключевую роль в решении проблем утилизации станет внедрение механизмов стимулирования утилизации, которые помогут направить владельцев к утилизации своих автомобилей.