От польской границы до Львова этот спецавтомобиль из далекой Шотландии сопровождала патрульная полицейская машина с включенными световыми и звуковыми сигналами, даже не останавливаясь в городе на красный свет светофоров. И никто не мешал такому эскорту…

"Было приятно видеть, как львовяне приветливо машут в приветствии и радуются нам – прохожие и водители радостно встречали нашу небольшую колонну. Мне и Линдси на границе сказали, что колонна не будет останавливаться на красный свет или что-то другое. Нам пришлось почувствовать настоящее тепло встречи воюющей страны", – вот так рассказывал о первых минутах пребывания на украинской земле координатор благотворительной организации Tayside and Strathearn Help for Ukraine Кенни Симпсон.

Вместе со своим земляком Линдси Браун он пригнал из графства Першир в далекой Шотландии мобильный стоматологический кабинет для солдат ВСУ. Деньги на новый IVECO с фургоном Bill Scott & Son, профилактику оборудования, технический осмотр машины, докупку оборудования и медицинской гуманитарной помощи собирали тамошние жители и все это сносили на склад T&SH4UKRAINE, расположенный на аэродроме Эррол.

Ставку сделали на мобильный стоматологический модуль. Его ранее использовала Королевская больница Перта NHS Tayside. Выкупили эту надстройку на шасси IVECO Daily 65C15 по аукционной цене 8000 фунтов стерлингов, что в конвертации составляет примерно 373 646 гривен.

И хотя автомобиль и сам стоматологический блок уже использовались медиками не один год, они пришли в Украину в отличном состоянии. Перед выездом все оборудование осмотрел инженер стоматологической клиники. Он сделал профилактическое освидетельствование, ремонт с заменой некоторых комплектующих, немного перемонтировал электропроводку и заверил: оборудование стоматологического блока в идеальном рабочем состоянии и будет работать еще не один год.

Вот так готовилась отправка в Украину мобильного стоматологического кабинета, еще несколько месяцев назад обслуживавшего жителей графства. Фото: Scotland Supporting Ukrainе

Там не хватало рентгена и стерилизационных аппаратов. Стерилизационную установку для такой гуманитарной миссии сразу же предоставил отраслевой поставщик Henry Schein Dental, как только там узнали о проблеме. Откликнулись и другие компании.

Скажем, автоцентр Perth Auto Center бесплатно обслужил автомобиль, за время эксплуатации наездивший 17 000 миль, то есть 27 358 километров. Заменили масло, фильтры, проверили тормозную систему, световое оборудование. После проведенного ТО организаторы благотворительной акции получили заверения сервисного центра, что автомобиль готов не только к дальнему путешествию в Украину, но и послужит еще много лет.

Не имея достаточно средств для оплаты места на пароме, уже забронированного на 12 июля, и на заправку по всему маршруту через Шотландию, Англию, страны Европы во Львов, бросили клич по графству. В первый же день люди принесли 700 фунтов стерлингов, чтобы "покрыть стоимость проезда на пароме". Затем начали поступать средства на горючее для заправки по дороге в Украину и питание в дороге.

Перед отправкой собралась немалая партия гуманитарной помощи по предметам гигиены. Эти фасованные коробки также погрузили в салон стоматологической помощи – медикам ВСУ нужно не только солдатам зубы лечить, но и мыться, бриться, стирать.

И это не единственная такая помощь из этого графства. Волонтеры упомянутой благотворительной организации, основанной после российского вторжения в прошлом году, уже отправили в Украину более 50 грузовиков помощи. И эта работа продолжается: благотворители T&SH4UKRAINE снова объявили среди земляков сбор средств на новую партию чего-то полезного для ВСУ и украинцев.