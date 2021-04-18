Аренда или прокат авто в Киеве и других городах Украины сегодня доступна в нескольких вариантах.

Локдаун и закрытие общественного транспорта увеличили спрос на аренду автомобилей. Причем на разный срок – от нескольких часов или дней до недели или больше. Рынок аренды автомобилей достаточно развит, поэтому выбор существует.

Также интересно: Украинские автопрокатные компании закрываются из-за отсутствия спроса

Международные прокатные конторы

Мировые лидеры автопроката – Avis, Sixt, Budget, Europcar, Hetz – имеют в столице и крупных городах (обычно около аэропортов) свои отделения. Они рассчитаны, в первую очередь, на иностранцев, поэтому цены на аренду у них европейские. Средняя цена аренды на сутки – от 35 до 100 евро, то есть 1000 – 3300 грн. Автомобили – не старше двух лет (Ford Fiesta, Focus, VW Polo, Golf, Passat и др). Для проката нужно кредитная карта, на которой заблокируют определенную сумму для гарантии оплаты. Машину дают застрахованную, с полным баком горючего, в таком же состоянии надо ее вернуть.

Каршеринг

В Украине не слишком развиты услуги каршеринга, однако в Киеве авто для короткого проката можно найти. Тарифы – от 670 грн в сутки до 2 – 6 грн в минуту, в зависимости от выбранного тарифа и загруженности автомобилей. Автомобили – Ravon R2, Skoda Fabia, Volkswagen Jetta. Чтобы взять авто у кершеринговой компании, надо скачать приложение на смартфон и пройти верификацию. Автомобили достаточно новые (до 10 лет), застрахованные. Обычно заправлять их не надо, топливо входит в стоимость аренды.

Также в тему: Как украинцы издеваются над каршеринговыми авто

Автопарки такси и частные автовладельцы

В последнее время в крупных городах существуют частные автопарки, которые предоставляют автомобили в аренду. Также объявления об аренде на аналогичных условиях можно найти среди частных объявлений на OLX.ua. Обычно такими услугами пользуются для работы в такси, поэтому автомобили чаще всего приспособлены для этих нужд. Это могут быть Skoda Fabia или Rapid, Renault Logan, Hyundai Sonata, Kia K5 (Optima), Toyota Corolla и даже электромобили Nissan Leaf.

В таких парках можно взять на прокат авто как на день, так и на неделю или месяц. Для этого надо, как правило, заплатить залог за неделю (3 - 5 тысяч гривен) и плату за аренду (2,5 - 5 тысяч за неделю). Аренда без задатка – очень редкое явление, возможна лишь для постоянных клиентов. Авто обычно не новые (2005 – 2015 год), застрахованы, нередко даже КАСКО. Горючее – по договоренности. В таких автопарках также можно договориться о выкупе авто с первоначальным взносом в 20 – 30% и выплатой в течение одного-двух лет.