Основными клиентами компаний по аренде авто были иностранные туристы. Из-за ограничений, связанных с пандемией уже пять компаний покинуло украинский рынок.

С момента введения карантинных ограничений в марте пять автопрокатных компаний покинули рынок из-за резкого сокращения количества иностранных туристов.

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Генеральный секретарь Ассоциации автопрокатных компаний Дмитрий Вакуленко пояснил, что причиной является резкое сокращение потока иностранных туристов в Украину – именно они были основными клиентами компаний.

Из-за неспособности конкурировать с крупными компаниями на уровне сервиса, меньшие игроки на рынке должны были снижать цены и работать себе в убыток. Вакуленко отметил, что из-за этого многие компании сейчас работают в “подвешенном состоянии”.

Сегодня арендовать машину в Украине можно за около 50 долларов за 1-2 суток, однако стоимость зависит от класса и типа авто. Летом цены также растут по сравнению с другими периодами.

По данным Euromonitor более половины украинского рынка в 2019 году составляли три международные компании, лидером был Sixt (26,2% рынка).

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