Оренда чи прокат авто в Києві та інших містах України сьогодні доступна у кількох варіантах.

Локдаун та закриття громадського транспорту збільшили попит на оренду автомобілів. Причому на різний термін – від кількох годин або днів до тижня чи більше. Ринок оренди автомобілів досить розвинутий, тому вибір існує.

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Міжнародні прокатні контори

Світові лідери автопрокату – Avis, Sixt, Budget, Europcar, Hetz – мають в столиці та найбільших містах (зазвичай біля аеропортів) свої відділення. Вони розраховані, в першу чергу, на іноземців, тому ціни на оренду у них європейські. Середня ціна оренди на добу – від 35 до 100 євро, тобто 1000 – 3300 грн. Автомобілі – не старше двох років (Ford Fiesta, Focus, VW Polo, Golf, Passat тощо). Для прокату треба кредитна картка, на якій заблокують певну суму для гарантії оплати. Машину дають застраховану, з повним баком пального, в такому ж стані треба її повернути.

Каршерінг

В Україні не надто розвинені послуги каршерінгу, однак в Києві авто для короткого прокату знайти можна. Тарифи – від 670 грн за добу до 2 – 6 грн за хвилину, в залежності від обраного тарифу та завантаженості автомобілів. Автомобілі – Ravon R2, Skoda Fabia, Volkswagen Jetta. Щоб взяти авто у кершерінгової компанії, треба завантажити додаток на смартфон та пройти верифікацію. Автомобілі достатньо нові (до 10 років), застраховані. Зазавичай заправляти їх не треба, пальне входить у вартість оренди.

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Автопарки таксі та приватні автовласники

Останнім часом у великих містах існують приватні автопарки, які надають автомобілі в оренду. Також об'яви про оренду на аналогічних умовах можна знайти серед приватних оголошень на OLX.ua. Найчастіше такими послугами користуються для роботи в таксі, тому автомобілі найчастіше пристосовані для цих потреб. Це можуть бути Skoda Fabia чи Rapid, Renault Logan, Hyundai Sonata, Kia K5 (Optima), Toyota Corolla і навіть електромобілі Nissan Leaf.

В таких парках можна взяти на прокат авто як на день, так і на тиждень чи місяць. Для цього треба, як правило, заплатити заставу за тиждень (3 - 5 тисяч гривень) та плату за оренду (2,5 - 5 тисяч за тиждень). Оренда без завдатку – дуже рідкісне явище, можлива лише для постійних клієнтів. Авто зазвичай не нові (2005 – 2015 рік), застраховані, нерідко навіть КАСКО. Пальне – за домовленістю. В таких автопарках також можна домовитись про викуп авто з початковим внеском у 20 – 30% та виплатою протягом одного-двох років.