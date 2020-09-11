А мужчина, который арендовал немецкий суперкар, обнародовал в соцсетях видео после аварии.

Это уже не первый случай, когда Audi R8 делится надвое на ходу. В октябре 2018 года такая же беда случилась с R8 в итальянских Альпах.

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В пригороде Нантера на западе Парижа немецкий суперкар разломался пополам, повредив как минимум 13 автомобилей, припаркованных на улице. Сообщается, что водитель скрылся с места происшествия, успев снять последствия ДТП на видео.

Автомобиль якобы был арендован для торжества, свадьбы, вместе с Porsche 911. Водитель последнего рассказал, что в R8 оторвало заднюю часть с мотором еще до того, как спорткар перестал бить машиной. Силовая установка, мощный V10, оказался в нескольких десятках метров от разрушенной передней части суперкара и сгорел после аварии.

Мужчина с обнаженным торсом, который снимает ситуацию на дороге на видео, говорит, помимо прочего, "Мы разбили его, но все хорошо". Когда на место ДТП прибыла полиция, этого человека рядом уже не было, он объявлен в розыск как вероятный виновник аварии. Один из местных жителей сообщил, что до аварии уже некоторое время были слышны громкие звуки двигателя, добавив, что R8 в ночь аварии управлял не один водитель. Источник в полиции это подтвердил, сказав, что "машина переходила из рук в руки. Нам нужно идентифицировать водителя".

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