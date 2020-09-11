А чоловік, що орендував німецький суперкар, оприлюднив у соцмережах відео після аварії.

Це вже не перший випадок, коли Audi R8 ділиться надвоє на ходу. У жовтні 2018 року така ж біда трапилась з R8 в італійських Альпах.

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У передмісті Нантера на заході Парижа, німецький суперкар розламався навпіл, пошкодивши як мінімум 13 автомобілів, припаркованих на вулиці. Повідомляється, що водій втік з місця події, встигши зняти наслідки ДТП на відео.

Автомобіль, начебто, був орендований для урочистої події – весілля, разом з Porsche 911. Водій останнього розповів, що в R8 відірвало задню частину з мотором ще до токо, як спорткар перестав бити інші машини. Силова установка – потужний V10, опинився в кількох десятках метрів від зруйнованої передньої частини суперкара і згорів після аварії.



Чоловік з оголеним торсом, що знімає ситуацію на дорозі на відео, каже, крім іншого “Ми розбили його, але все добре”. Коли на місце ДТП прибула поліція, цього чоловіка поруч вже не було, його оголошено у розшук, як імовірного винуватця аварії. Один з місцевих жителів повідомив, що до аварії вже деякий час було чутно гучні звуки двигуна, додавши, що R8 у ніч аварії керував не один водій. Джерело в поліції це підтвердило, сказавши, що “машина переходила з рук в руки. Нам потрібно ідентифікувати водія”.

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